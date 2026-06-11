El ministro de Defensa, John Healey, ha presentado su dimisión alegando que no se están destinando los recursos necesarios

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El primer ministro británico, Keir Starmer, ha defendido este jueves que su Ejecutivo planea aumentar "sin precedentes" el gasto en defensa "de forma sostenible", después de que el ministro de Defensa, John Healey, haya presentado su dimisión alegando que no se están destinando los recursos necesarios en materia militar.

"Tienes razón en que debemos ir más allá. El Plan de Inversión en Defensa hace precisamente eso, al suponer un aumento sin precedentes del gasto en defensa de forma sostenible", ha asegurado en una carta dirigida a Healey en la que ha agradecido su labor al frente del Ministerio de Defensa.

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"Siempre haré lo que sea necesario para mantener a nuestro país a salvo (...) Estoy decidido a reconstruir nuestro país y lamento que no vayas a formar parte esa labor en el futuro", ha agregado Starmer en una misiva en la que ha defendido que el citado plan brindará los recursos necesarios para que las Fuerzas Armadas "se modernicen" y garanticen la seguridad del país.

El programa que defiende el primer ministro

Asimismo, el primer ministro británico ha destacado que el programa permitirá realizar "grandes inversiones estratégicas a largo plazo" y, "lo que es más importante, garantizará que el dinero se gaste de forma sensata y se utilice para respaldar el empleo y el crecimiento" dentro de Reino Unido.

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El jefe del Ejecutivo, que ha advertido en su misiva de que "el mundo actual es más peligroso e incierto que" nunca, ha apuntado a que priorizarán "unas finanzas públicas sólidas" frente a un "endeudamiento irresponsable", asegurando que esto es lo que "pone en riesgo" la seguridad del país. "Esto exige una respuesta seria para reforzar nuestra resiliencia económica y nuestras defensas nacionales", ha agregado, antes de reconocer que "tomar estas decisiones nunca es fácil".

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En su escrito, Starmer ha sacado pecho de su "labor al frente de la Coalición de Voluntarios en Ucrania, la defensa de (los) aliados del Golfo y la colaboración con naciones afines en un plan para el estrecho de Ormuz (que) han contribuido a hacer del mundo un lugar más seguro", pese a que, cuando llegó a Downing Street en 2024 las Fuerzas Armadas británicas estaban "en ruinas".

Sobre la dimisión del ministro de Defensa

Las declaraciones del primer ministro británico llegan después de que Healey haya presentado su renuncia al cargo, en medio del estancamiento de las conversaciones entre las carteras de Defensa y Finanzas sobre cómo abordar una expansión del gasto militar, lo que ha retrasado el Plan de Inversión en Defensa.

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Healey ha considerado en una carta dirigida a Starmer que "esta nueva era de defensa requería más inversiones" a través de este plan y que el "excelente y extenso trabajo" completado en enero "confirmó la escala del desafío y el aumento de las demandas en defensa".

El Ejecutivo británico ha anunciado el nombramiento del actual secretario de Estado de Seguridad británico, Dan Jarvis, como nuevo ministro de Defensa. El también diputado laborista por Barnsley North, llegó al Ejecutivo británico en julio de 2024, tras la victoria electoral de Starmer. Entre 2018 y 2022, fue alcalde de Sheffield.