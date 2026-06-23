Europa arde: Francia registra noches históricas y el Reino Unido se prepara para temperaturas récord

La ola de calor que golpea Europa deja noches excepcionalmente cálidas, alerta roja en gran parte de Francia

España encadena la primera ola de calor con temperaturas de hasta 45ºC: ¿por qué nuestro país parece una freidora de aire?

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La actual ola de calor que afecta a buena parte de Europa está dejando una peculiaridad inquietante: las temperaturas nocturnas se mantienen muy por encima de lo habitual, impidiendo el descanso y agravando los efectos de las altas temperaturas diurnas.

En los últimos 50 años se han registrado doce episodios de calor extremo en junio, y la mitad de ellos se han producido desde 2015, una muestra de la creciente frecuencia e intensidad de estos fenómenos.

Noches sofocantes en Francia

La pasada madrugada fue especialmente dura en el centro y oeste de Francia, donde se registraron temperaturas que no se veían desde 1947. En París, con máximas superiores a los 40 grados, muchos ciudadanos han buscado refugio en parques y zonas verdes para escapar del calor acumulado por la ciudad: "No nos vamos a quedar a dormir, pero al menos pasaremos unas horas al fresco", explicaban Julie y su pareja, equipados para soportar las elevadas temperaturas.

La capital francesa se ha convertido en una auténtica estufa, con pocas alternativas para combatir el calor durante la noche. Ante las elevadas temperaturas, numerosos visitantes han optado por refugiarse en espacios con aire acondicionado, como los museos: "Todos los turistas vienen acá también para refugiarse del calor exterior", explicaba uno de los responsables de uno de estos recintos.

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Alerta roja y más de mil escuelas cerradas

La situación ha llevado a las autoridades francesas a activar la alerta roja en 54 departamentos, un nivel sin precedentes en el país. Además, alrededor de 1.300 centros educativos han tenido que cerrar sus puertas debido a las condiciones extremas. Las altas temperaturas también están teniendo consecuencias mortales. Dos niños de dos y cuatro años fallecieron tras quedar atrapados en un vehículo expuesto al calor, mientras que el número de ahogamientos se ha disparado en las últimas semanas.

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Según informó el primer ministro francés, 40 personas han muerto desde el pasado 18 de junio por causas relacionadas con las altas temperaturas. El Reino Unido afronta también una semana especialmente calurosa, con temperaturas que podrían alcanzar los 39 grados.

Las previsiones apuntan a que hoy y mañana podrían convertirse en los días más cálidos del año, en un episodio que vuelve a poner de manifiesto la intensidad de las olas de calor que afectan al continente europeo.