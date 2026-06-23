Se prevé que la ola de calor se alargue hasta este miércoles 24 de junio

AEMET ha activado las alertas por altas temperaturas en 16 de las 17 comunidades autónomas

Compartir







La primera ola de calor de este año, que arrancó el domingo 21 de junio coincidiendo con el inicio del verano astronómico y que se alargará previsiblemente hasta este miércoles 24, no da tregua y los termómetros continuarán subiendo todavía más en amplias zonas del Cantábrico y este peninsular, siendo este martes 23 de junio el día álgido de este fenómeno.

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado las alertas por altas temperaturas este martes en 16 de las 17 comunidades autónomas. La única que se librará de los avisos de la Aemet y, por lo tanto, de las temperaturas sofocantes, será Canarias.

Aviso naranja y noches tórridas

La peor parte se la llevarán este martes las provincias andaluzas de Jaén y Córdoba, Cantabria y las provincias vascas de Gipuzkoa y Vizcaya, que estarán en alerta roja por temperaturas que alcanzarán los 44 ºC en las regiones del sur y hasta 40 ºC en las del norte del país.

En aviso naranja estarán: Almería, Granada, Huesca, Teruel, Zaragoza, Asturias, Ávila, Burgos, Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Lleida, Tarragona, Badajoz, Cáceres, Ourense, Madrid, Navarra, Álava y La Rioja. En total, tres comunidades, Andalucía, Cantabria y País Vasco, estarán en alerta roja y 22 estarán en aviso naranja por las altas temperaturas. En el resto estará activada la alerta amarilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, ha avisado de que se producirán "subidas notables" en la franja occidental del Cantábrico este martes. La madrugada volverá a ser muy cálida, ya que el mercurio no bajará de los 25 ºC en puntos del noreste, de la costa mediterránea, del centro y sur de la Península. Esto significa que continuarán las noches tórridas. Durante el día volverán a superarse los 40-42 grados en las mismas zonas que el lunes. Es decir, en el Cantábrico oriental, en el noreste de la Península y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En general, todo el interior peninsular y puntos de Baleares superarán los 35 ºC.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Calor asfixiante y calima

El experto asegura que se trata de temperaturas "extremadamente altas" para esta época del año con "entre 5 y 10 grados superiores en general y más de 10 grados por encima en la mitad norte". Según eltiempo.es, las altas temperaturas se deben a que tanto la Península como el archipiélago balear siguen bajos los efectos de una "intensa dorsal en altura" que continúa favoreciendo una situación de "bloqueo atmosférico".

Además, una DANA se desprendió el domingo del chorro polar y se ha situado al oeste de la Península, algo que favorece el avance de una masa de aire africana muy cálida hacia el norte. Debido a la dorsal en altura, esta masa se quedará sobre Europa y, por lo tanto, también afectará a España.

Al calor asfixiante se sumará la calima, que se extenderá por toda la Península. Además, se espera el desarrollo de nubes de evolución en los sistemas montañosos de la mitad norte peninsular, especialmente en el noroeste, con la formación de tormentas aisladas y chubascos puntuales, sin descartarse en zonas de la Ibérica. Por la mañana también existe la posibilidad de que se produzcan brumas o bancos de niebla en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental. El viento soplará en general flojo en el interior de la Península, será moderado en las costas gallegas y tendrá intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán.

En la Comunidad de Madrid los cielos estarán poco nubosos, aunque turbios por la calima. El mercurio aumentará ligeramente, por lo que se esperan máximas superiores a los 36 ºC salvo en zonas altas de la sierra y de 40 ºC en el valle del Tajo. Las temperaturas mínimas podrían alcanzar 25 ºC de forma puntual en el valle del Tajo. En Cataluña los cielos también estarán poco nubosos o despejados, aunque en el tercio norte existe la posibilidad de que se produzcan chubascos dispersos que podrían venir acompañados de tormenta. También habrá polvo en suspensión. En general se esperan temperaturas elevadas, que superarán los 40 ºC en la depresión central de Lleida.

En la Comunidad Valenciana los cielos también estarán poco nubosos o despejados y habrá polvo en suspensión. El mercurio experimentará cambios ligeros y se alcanzarán valores significativamente elevados en zonas del interior y prelitoral. En Andalucía habrá intervalos de nubes altas, aunque en general los cielos estarán poco nubosos. También habrá polvo en suspensión en la mitad occidental de la comunidad. Además, las temperaturas diurnas subirán localmente en el valle del Guadalquivir.

Bajan las temperaturas a partir del miércoles

El miércoles se iniciará una bajada de las temperaturas por el oeste de la Península debido a la llegada de aire más fresco procedente del Atlántico, que el jueves se extenderá también al Cantábrico y al centro. Se espera "un ambiente más suave y menos caluroso", ha resumido del Campo. A pesar de eso, el calor intenso seguirá en la mitad oriental peninsular y en el archipiélago balear. Se espera que las máximas vuelvan a situarse por encima de los 40 ºC en los valles de los grandes ríos. Por otro lado, cabe la posibilidad de que se produzcan tormentas y chubascos en puntos aislados de la Península por la tarde.

Ese día estarán en alerta 13 comunidades autónomas debido a las altas temperaturas. La única en aviso rojo será País Vasco, donde se espera que el mercurio alcance de manera puntual los 42 ºC. Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja estarán en alerta naranja. En estas zonas las temperaturas máximas se situarán entre los 37-40 ºC. Los avisos amarillos estarán activados en Asturias, Baleares y Extremadura, donde se espera que el mercurio no baje de los 34 ºC e incluso llegue a rozar los 40 ºC.

El jueves se notará un descenso térmico en el Cantábrico, en la mitad oeste y en el centro de la Península. Este día es probable que Badajoz o Sevilla alcancen como mucho 30-32 ºC. Sin embargo, el calor persistirá en ciudades como Pamplona, Lleida, Logroño o Zaragoza, donde se podrían experimentar temperaturas de entre 38 y 40 ºC.

En Galicia lloverá e incluso es probable que se produzcan chubascos en zonas de montaña. En los días siguientes podrían volver a subir las temperaturas. Por este motivo, Del Campo ha señalado que es "probable que durante el fin de semana, aunque no se cumplan los criterios estrictos de ola de calor, siga haciendo bastante calor en buena parte de la Península y Baleares".