La normativa subraya que los trabajos en el exterior deben paralizarse o modificar su horario ante un aviso rojo o naranja de la AEMET

España encadena la primera ola de calor con temperaturas de hasta 45ºC: ¿por qué nuestro país parece una freidora de aire?

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Trabajar al aire libre en plena ola de calor, con temperaturas por encima de los 40 grados como las que se están alcanzando en múltiples puntos de España estos días, tiene riesgos. Uno de los más graves es el golpe de calor, del que advierten los profesionales sanitarios. No obstante, la actividad económica no descansa y, por eso, es fundamental protegernos, prevenir y conocer los mecanismos previstos en la legislación laboral para enfrentar esta adversidad climática.

“Trabajar hay que trabajar”, señalan hoy algunos ante nuestras cámaras en unas calles que parecen hornos y bajo un ambiente absolutamente sofocante que quienes más sufren son precisamente los empleados que desarrollan su actividad al aire libre. Todos ellos coinciden: buscan sobre todo mantenerse hidratados y aprovechar siempre que pueden cualquier instante de sombra; clave todo ello ante los problemas de salud que pueden provocar las altísimas temperaturas.

La normativa sobre los trabajos al aire libre en pleno aviso por altas temperaturas

La normativa dice que los trabajos en el exterior deben paralizarse o modificar su horario ante un aviso rojo o naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los umbrales no son los mismos en toda España, pero la alerta naranja suele rondar entre los 37 y 40 grados y la roja entre los 40 y los 44; cifras que ya se han rebasado al arranque del verano y en su primera ola de calor.

En 2025 murieron en España cinco personas por el efecto de las altas temperaturas en su jornada de trabajo

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El fin de la primera ola de calor del verano

Este martes la ola de calor llega a su pico álgido con registros récord tanto en las máximas como en las mínimas. Con noches tropicales en las que a menudo se hace imposible conciliar el sueño, AEMET advierte que la situación continuará hasta pasar el miércoles, siendo el jueves cuando encontraremos un poco de alivio. No obstante, no podremos cantar victoria, porque el fin de semana las temperaturas volverán a subir.

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Por lo pronto, como ya han recalcado, “el 21 de junio fue récord de día cálido para esa fecha concreta”, siendo que “ningún 21 de junio ha sido tan cálido en el conjunto de España desde, al menos, 1950”. Además, se espera que este día 23 sea “el día de junio más cálido desde que hay registros si se cumplen los pronósticos”.