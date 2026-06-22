El martes se esperan hasta 45ºC en algunos puntos del país con esta primera ola de calor

España espera el pico de la ola de calor con temperaturas récord: ¿cuándo termina?

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España registra la primera ola de calor con unas jornadas donde los termómetros están alcanzando los 40ºC. Y esto tiene una explicación: una cúpula de calor que hay encima de la península. Este fenómeno atmosférico está favoreciendo las temperaturas tan elevadas que se están registrando en el país, sobre todo en el norte.

Este calor se irá trasladando a Europa pero, de momento, está dejando un calor intenso en la península. La culpable es la cúpula de calor o domo de calor. Este fenómeno se produce porque el suelo está muy caliente y una masa de aire caliente, muy quieta, está sobre nuestro país.

Esa masa recibe altas presiones y esto lo que provoca es mucho más calor porque lo comprime y lo calienta más. Es decir, ni sopla aire para refrescarnos ni se va a ir. Pero mañana será el peor día en cuanto a las altas temperaturas.

El martes se llegarán a los 45ºC a la sombra en algunas zonas del país

España registrará el martes temperaturas de hasta 45ºC a la sombra en zonas como País Vasco y Bilbao. También 43ºC en el Valle del Ebro, 40ºC en Andalucía y entre 40ºC y 41ºC en el interior del país. España sigue bajo la ola de calor, con valores extremadamente altos para la época del año, entre 5 y 10ºC superiores a los propios de esta época en general y más de 10ºC por encima en la mitad norte.

La madrugada será muy cálida, no se bajará de 25ºC en puntos del nordeste de la costa mediterránea, del centro y del sur y por el día volverán a superarse los 40 a 42ºC en las mismas zonas aproximadamente que el lunes. El martes podrán formarse de nuevo tormentas, mientras que el miércoles es probable que entre aire Atlántico más fresco y que por ello se produzca un descenso térmico en el extremo occidental de la península y también en buena parte de Andalucía.

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El miércoles se iniciará una bajada de las temperaturas por el oeste peninsular, que el jueves se extenderá también al Cantábrico y a la zona centro del territorio. Según la AEMET, se espera "un ambiente más suave, menos caluroso, pero seguirá el calor intenso en la mitad oriental peninsular y en Baleares".