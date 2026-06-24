Al menos un muerto en un accidente de helicóptero en Kubán, en el oeste de Rusia

El piloto ha fallecido tras perder el control de la aeronave cerca de la localidad de Prikubanski

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Al menos una persona ha muerto este miércoles después de que un helicóptero Mi-2 se estrellara en la región rusa de Kubán, situada en el oeste del país, según ha informado el Ministerio de Emergencias de Rusia.

Las primeras investigaciones apuntan a que el accidente se produjo alrededor de las 16:20 horas (hora local), cuando la aeronave perdió el control por causas que todavía se desconocen y acabó impactando contra el suelo.

El piloto falleció en el accidente

Las autoridades han confirmado que la víctima mortal es el piloto del helicóptero, que realizaba trabajos agrícolas en el momento del siniestro.

"Hemos recibido información sobre un accidente de un helicóptero Mi-2 que realizaba labores de cultivo cerca de la localidad de Prikubanski. Lamentablemente, el piloto ha muerto", ha señalado el Ministerio de Emergencias en un comunicado. Por el momento, no se ha precisado si viajaban más personas a bordo de la aeronave en el momento del accidente.