Claudia Barraso 24 JUN 2026 - 17:27h.

Los médicos tuvieron que inducirle el coma tras llegar al hospital en estado muy crítico con mordeduras por todo el cuerpo

Un tiburón le arranca una pierna a un turista español de luna de miel en Maldivas: está en estado crítico

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Leah Stewart tiene 34 años y se acaba de despertar de un coma en el que se encontraba desde el pasado 13 de junio cuando fue atacada por un tiburón en Coogee Beach, Australia. Durante el ataque fue mordida varias veces por al animal, en los brazos y las piernas y dentro del agua perdió mucha sangre, pero consiguió sobrevivir.

Cuando las personas que estaban junto a ella consiguieron sacarla del mar junto a los servicios de emergencia y los socorristas, estaba en estado muy crítico, perdiendo todavía mucha sangre, por lo que tuvo que ser evacuada de urgencia al hospital más cercano. Fue un traslado muy complicado porque los sanitarios tenían que intentar mantenerla con vida constantemente hasta que fuese metida al quirófano, mientras la joven luchaba por no perder el conocimiento debido al dolor extremo.

Al llegar al hospital fue metida directamente en quirófano, y a pesar de todos los esfuerzos de los médicos de salvarle todas las extremidades, tuvieron que amputarle uno de los brazos e inducirle al coma porque las heridas que le había provocado el tiburón eran demasiado grandes y profundas. Su hermano, fue el encargado de comunicar a la prensa que su Leah se despertó el pasado martes, después de que los médicos le hayan ido quitando la medicación progresivamente.

Sus primeras palabras al despertar del coma

Lo primero que dijo al despertarse, fue “te quiero” a su madre y pareja e inmediatamente después preguntó por su hija. “Leah permanece en estado crítico, conectada a un respirador artificial, y ha sido sometida a múltiples cirugías en los días posteriores al ataque. Lamentablemente, su tratamiento ha requerido la amputación de su brazo, y tiene programadas más intervenciones quirúrgicas para los próximos días”, confirmaba su hermano Joshua.

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La familia de Leah ha creado un ‘GoFundMe’ para conseguir fondos con los que la mujer pueda recuperarse y permitir financiarse las prótesis que necesite, la rehabilitación, atención y adaptaciones continuar que necesitará para intentar retomar su vida “como una madre maravillosa para su hija pequeña”. En el mismo comunicado, han agradecido la labor “a los socorristas, al personal de primeros auxilios, a la tripulación del helicóptero y al equipo médico de St. Vicent’s que han cuidado a Leah”.