Bonolo Selelo y Tsholofelo Kumile son una pareja de activistas lesbianas que lucha por los derechos LGTBIQ+ en Botsuana

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En junio de 2019, la Justicia de Botsuana ratificaba la sentencia histórica de junio de 2019 que despenalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, después de que la Fiscalía del país recurriera esa decisión en julio del mismo año.

Siete años después, Bonolo Selelo y Tsholofelo Kumile se han convertido en todo un icono para la comunidad LGTBIQ+ del país por su activismo y es que el próximo 14 y 14 de julio, esta pareja de lesbianas defenderá ante seis jueces del Tribunal Superior de Botsuana que su matrimonio debe ser reconocido por la ley.

Los derechos LGTBIQ+ por los que luchan Bonolo Selelo y Tsholofelo Kumile

Dos años después de comprometerse, esta pareja de mujeres, que se conoció en 2022, reclama los mismos derechos que cualquier matrimonio heterosexual.

Ellas mismas presumen de su relación en las redes sociales, siguen defendiendo los derechos del colectivo y luchan por la impugnación legal como abogadas que son. “Mi prometida y yo queremos formar una familia de manera oficial a través del matrimonio. Queremos disfrutar de los mismos derechos, dignidad y reconocimiento que las parejas heterosexuales en Botsuana, en lo que respecta a la formalización de nuestro matrimonio”, defienden en los documentos presentados en el tribunal.

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Su caso podría sentar un precedente histórico en Botsuana y en el continente africano. Como informan activistas LGTBIQ+ y recogen desde 'El País', ninguna pareja de lesbianas negras había impugnado una ley matrimonial en el continente, "hasta que Selelo y Kumile presentaron su caso el pasado diciembre".

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El caso de Bonolo Selelo y Tsholofelo Kumile llega en un momento en el que los derechos del colectivo se ven amenazados a nivel mundial por el avance de la extrema derecha. Además, África es un continente en el que a día de hoy existen penas de cárcel y de muerte hacia todas aquellas personas que pertenezcan al colectivo.

La despenalización de la homosexualidad en Bostsuana

Por eso, el activismo de Bonolo Selelo y Tsholofelo Kumile es todavía más importante y reconocible. Junto a Sudáfrica, Bostsuana podría considerarse uno de los países 'más seguros' para la comunidad LGTBIQ+ en el continente africano. No obstante, los derechos y libertades continúan avanzando a una velocidad extremadamente lenta.

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Un tribunal formado por cinco jueces del Tribunal de Apelación de Botsuana dio la razón de manera unánime a las organizaciones del colectivo LGTBI que se habían personado en el caso en apoyo de varios litigantes -entre ellos el homosexual botsuanés Letsweletse Motshidimang.

El Tribunal Superior de Gaborone había dictaminado en su sentencia original la inconstitucionalidad de las secciones 164, 165 del Código Penal de Botsuana -establecido en la época colonial británica-, que castigaban el "conocimiento carnal contra natura" y "los actos indecentes entre personas" con penas de hasta siete años de cárcel.

En su fallo, el juez Ian Kirby, presidente del tribunal, señalaba que "esas secciones han dejado de ser útiles y solo sirven para incentivar a los agentes del orden a convertirse en mirones en intrusos en el espacio privado de los ciudadanos".

El magistrado afirmó así la sentencia unánime del 11 de junio de 2019, cuando el juez Michael Leburu declaró que "el Estado no puede actuar como un policía en las camas de la gente" y reconoció "el derecho a la intimidad privada" de Motshidimang.

Leyes que castigan la homosexualidad en África

En multitud de ocasiones, la ONG Amnistía Internacional (AI) ha hecho hincapié en que la criminalización de las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo "es un retroceso alarmante que socava las disposiciones progresistas".

En septiembre de 2025, el director regional de AI para África Occidental y Central, Marceau Sivieude, se mostraba "alarmado y profundamente preocupado" y remarcaba que la criminalización del colectivo LGTBIQ+ en países como Burkina Faso "no hace más que generar discriminación y viola el derecho a la igualdad ante la ley".