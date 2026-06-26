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Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: "Es una violación estúpida de nuestro acuerdo"

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Donald Trump ha acusado a Irán de atacar con drones varios buques en el estrecho de Ormuz y de incumplir el acuerdo preliminar de alto el fuego. Europa Press
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a Irán de lanzar un ataque con drones contra varios buques que navegaban por el estrecho de Ormuz, una acción que ha calificado como una "violación estúpida" del acuerdo preliminar de alto el fuego alcanzado la semana pasada. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump ha asegurado que "la República Islámica de Irán lanzó al menos cuatro drones de ataque de un solo uso contra buques que atravesaban el estrecho de Ormuz".

Según el mandatario estadounidense, uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un buque de carga de gran tamaño, causando daños materiales, aunque la embarcación pudo continuar su travesía. Asimismo, ha afirmado que las fuerzas estadounidenses lograron derribar otros tres drones antes de que alcanzaran sus objetivos.

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Tras denunciar el ataque, Trump ha acusado a Teherán de incumplir el entendimiento alcanzado días atrás para reducir la tensión en la región: "Evidentemente, se trata de una violación estúpida de nuestro acuerdo de alto el fuego", ha escrito el presidente estadounidense en su publicación. Por el momento, las autoridades iraníes no se han pronunciado sobre las acusaciones formuladas por Trump ni han confirmado el supuesto ataque en el estrecho de Ormuz.

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