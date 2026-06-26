Se estrella una avioneta contra el edificio más alto de Pekín

Agencia EFE 26 JUN 2026 - 18:10h.

El impacto ha provocado un agujero en la fachada acristalada del rascacielos

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Una avioneta se ha estrellado este viernes en Pekín contra el China Zun, el edificio más alto de la capital china, confirmaron testigos a EFE, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso. El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Pekín, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Agujero en la fachada acristalada

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Imágenes tomadas en el lugar y que circulan por redes sociales internacionales muestran un agujero en la fachada acristalada del rascacielos y fragmentos de una aeronave caídos en una vía próxima al edificio, además de daños en la luna trasera de un taxi que circulaba o se encontraba en la zona.

Un español residente en Pekín que prefirió no ser identificado, explicó a EFE que se encontró con el operativo: "Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados", señaló el testigo.

Por el momento, las autoridades chinas no han informado de víctimas ni han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del incidente, ocurrido en una de las áreas de mayor actividad empresarial de Pekín.

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Tampoco se conoce si la aeronave estaba realizando un vuelo privado, comercial o de otro tipo, ni si el impacto contra el edificio fue consecuencia de una avería, de una pérdida de control o de otras causas.

Las imágenes del suceso circulaban este viernes en la red social X, bloqueada en China, mientras que búsquedas realizadas en plataformas chinas como Weibo y Douyin no arrojaban resultados recientes sobre el incidente, pese a la magnitud del suceso y a la ubicación céntrica del impacto, lo que apunta a una censura por parte de las autoridades.

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El China Zun, también conocido como CITIC Tower, domina el perfil urbano del distrito financiero de Pekín y es uno de los edificios más reconocibles de la capital. La torre, de 528 metros de altura, fue inaugurada en 2018 y se convirtió entonces en el rascacielos más alto de la ciudad.

Tres años después de su inauguración, en 2021, China vetó la construcción de nuevos rascacielos de más de 500 metros de altura y limitó estrictamente los de más de 250 metros, en medio de preocupaciones por la seguridad estructural de estos edificios y por las dificultades de algunos promotores para atraer inquilinos.