“No sé nada de mi familia, por favor, oren por ellos", expresa el futbolista argentino, explicando que residían en La Guaira, la zona más afectada por los seísmos

La última hora del doble terremoto en Venezuela, en directo: búsqueda contra reloj de supervivientes entre los escombros

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La GuairaLucas Trejo, futbolista argentino que milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira, en el estado más afectado por el devastador doble terremoto que ha sacudido a Venezuela, ha pedido ayuda desesperadamente a través de las redes sociales para localizar a su esposa y sus dos hijos, desaparecidos tras los seísmos.

En un mensaje de angustia que se reproduce entre quienes buscan a sus seres queridos tras la tragedia, con multitud de personas en paradero desconocido y muchas atrapadas entre los escombros, el jugador ha señalado que el edificio en el que residen en Playa Grande, en La Guaira, no resistió y se vino abajo tras los intensísimos temblores.

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Lucas Trejo busca a su esposa y sus hijos: “No sé nada de mi familia”

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, ha escrito el defensa de 38 años en una desgarradora publicación en las redes sociales.

Junto a su mensaje, acompaña una imagen en la que aparece junto a su esposa, Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, quienes permanecen desaparecidos.

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Al parecer, el jugador estaba en eso momentos en Caracas junto a su equipo con motivo del primer partido de la copa local que iban a jugar este miércoles ante el Deportivo Miranda Fútbol Club en el Estadio Brígido Iriarte.

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La Guaira, devastada por el doble terremoto en Venezuela

Precisamente, el estado de La Guaira, donde se encontraba la familia del jugador, según ha expuesto en sus redes, ha sido el más afectado por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, que se ha sentido, no obstante, en todo el país.

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Solo en esa región, como ha señalado la presidenta interina, Delcy Rodríguez, calificando La Guaira de “zona de desastre”, se han derrumbado más de 280 edificios. Las zonas de Caraballeda y Playa Grande han sido especialmente golpeadas y entre las estructuras que han caído y sucumbido a los temblores se incluyen además ocho hospitales y 20 centros comerciales.

Ahora, en medio del desastre y en un panorama absolutamente desolador, la prioridad está en la búsqueda de desaparecidos y el rescate de supervivientes, para lo cual lo servicios de Emergencias tratan de multiplicarse.

"Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos", ha dicho Delcy.