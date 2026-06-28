Las primeras 72 horas son clave para encontrar a las víctimas atrapadas bajo los escombros

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La historia de Moisés, de nueve años, ya se conoce en Venezuela como 'el milagro de la tragedia'. El pequeño estuvo 72 horas bajo los escombros y su ángel de la guarda fue su hermana de 11, que también estaba atrapada junto a su madre. "Ella dirigió las labores de rescate. La niña iba indicando y cuando estábamos cerca terminó de dar las instrucciones y lamentablemente falleció", señala uno de los rescatistas que ha participado en su rescate.

Las labores de rescate van a contrarreloj. Muchos voluntarios levantan escombros en busca de supervivientes. Las primeras 72 horas son clave para encontrar a las víctimas porque el cuerpo humano necesita agua para hidratarse, también están las heridas y el síndrome del aplastamiento se complican.

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De momento, siguen rescatando a personas con vida -como el caso de Moisés- y los voluntarios no pierden la esperanza de encontrar a más supervivientes.

Las primeras 72 horas, cruciales para salvar vidas

El plazo de las 72 horas es la ventana de tiempo más crítica para salvar vidas en catástrofes debido a la "regla de los tres días" sin agua, el rápido deterioro de las lesiones por aplastamiento o traumatismos, y el tiempo logístico estándar que tardan los organismos de emergencia en estabilizar la zona de desastre.

Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) enfatizan este límite por razones biológicas, médicas y logísticas muy precisas:

. El límite de la resistencia humana (Deshidratación)

La regla de los tres : El cuerpo humano promedio puede resistir tres semanas sin comida, pero solo tres días (72 horas) sin beber agua antes de sufrir un fallo orgánico.

: El cuerpo humano promedio puede resistir tres semanas sin comida, pero antes de sufrir un fallo orgánico. Exposición ambiental: Las víctimas atrapadas bajo los escombros o expuestas a la intemperie sufren deshidratación acelerada por sudoración excesiva, asfixia o temperaturas extremas.

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2. Gravedad del trauma médico

Síndrome de aplastamiento : Los músculos comprimidos bajo estructuras colapsadas liberan toxinas peligrosas (como la mioglobina) en el torrente sanguíneo.

: Los músculos comprimidos bajo estructuras colapsadas liberan toxinas peligrosas (como la mioglobina) en el torrente sanguíneo. Fallo renal agudo : Si la persona no es liberada y tratada médicamente dentro de las primeras 72 horas, estas toxinas destruyen los riñones de forma irreversible.

: Si la persona no es liberada y tratada médicamente dentro de las primeras 72 horas, estas toxinas destruyen los riñones de forma irreversible. Hemorragias y asfixia: Los traumatismos craneales, fracturas graves y la inhalación de polvo exigen atención médica inmediata para evitar que lesiones tratables se vuelvan mortales.

3. Tiempos de despliegue logístico