La historia de Moisés, el niño de nueve años que ha sobrevivido 72 horas bajo los escombros: ¿por qué es importante la regla de los tres días?
Las primeras 72 horas son clave para encontrar a las víctimas atrapadas bajo los escombros
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La historia de Moisés, de nueve años, ya se conoce en Venezuela como 'el milagro de la tragedia'. El pequeño estuvo 72 horas bajo los escombros y su ángel de la guarda fue su hermana de 11, que también estaba atrapada junto a su madre. "Ella dirigió las labores de rescate. La niña iba indicando y cuando estábamos cerca terminó de dar las instrucciones y lamentablemente falleció", señala uno de los rescatistas que ha participado en su rescate.
Las labores de rescate van a contrarreloj. Muchos voluntarios levantan escombros en busca de supervivientes. Las primeras 72 horas son clave para encontrar a las víctimas porque el cuerpo humano necesita agua para hidratarse, también están las heridas y el síndrome del aplastamiento se complican.
De momento, siguen rescatando a personas con vida -como el caso de Moisés- y los voluntarios no pierden la esperanza de encontrar a más supervivientes.
Las primeras 72 horas, cruciales para salvar vidas
El plazo de las 72 horas es la ventana de tiempo más crítica para salvar vidas en catástrofes debido a la "regla de los tres días" sin agua, el rápido deterioro de las lesiones por aplastamiento o traumatismos, y el tiempo logístico estándar que tardan los organismos de emergencia en estabilizar la zona de desastre.
Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) enfatizan este límite por razones biológicas, médicas y logísticas muy precisas:
. El límite de la resistencia humana (Deshidratación)
- La regla de los tres: El cuerpo humano promedio puede resistir tres semanas sin comida, pero solo tres días (72 horas) sin beber agua antes de sufrir un fallo orgánico.
- Exposición ambiental: Las víctimas atrapadas bajo los escombros o expuestas a la intemperie sufren deshidratación acelerada por sudoración excesiva, asfixia o temperaturas extremas.
2. Gravedad del trauma médico
- Síndrome de aplastamiento: Los músculos comprimidos bajo estructuras colapsadas liberan toxinas peligrosas (como la mioglobina) en el torrente sanguíneo.
- Fallo renal agudo: Si la persona no es liberada y tratada médicamente dentro de las primeras 72 horas, estas toxinas destruyen los riñones de forma irreversible.
- Hemorragias y asfixia: Los traumatismos craneales, fracturas graves y la inhalación de polvo exigen atención médica inmediata para evitar que lesiones tratables se vuelvan mortales.
3. Tiempos de despliegue logístico
- Restablecimiento del orden: Las primeras 72 horas son el periodo estimado para que los equipos de rescate nacionales e internacionales (como bomberos, militares y Cruz Roja) instalen campamentos y comiencen búsquedas sistemáticas.
- Autoabastecimiento: Se asume que los servicios públicos (agua, luz, comunicaciones) estarán colapsados los tres primeros días. Por ello, las agencias de protección civil recomiendan tener una Mochila de las 72 horas con suministros básicos para sobrevivir de forma autónoma mientras la ayuda humanitaria se organiza en el terreno.