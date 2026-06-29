Claudia Barraso 29 JUN 2026 - 19:35h.

Los rescatistas estuvieron trabajando día y noche durante 43 horas hasta que pudieron sacar al joven a punto de morir

Última hora en Venezuela tras los terremotos: se registra una potente sacudida de 5.1 en la zona devastada

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La historia de Aaron no ha pasado desapercibida como uno de los casos que parecen casi un milagro entre tanta tragedia en Venezuela. Estuvo sepultado durante 106 horas, sin luz, ni comida ni agua y con un montón de escombros presionando cada una de las partes de su cuerpo. Los equipos de rescate le localizaron en el edificio OPP 25 en Tanaguarena, en La Guaira.

Ha sido un rescate que incluso, Delcy Rodríguez ha publicado en sus redes sociales. En las imágenes se ve a diferentes efectivos de equipos de rescate de Venezuela, México y El Salvador, sacando al joven, desnutrido, lleno de polvo y casi inconsciente del edificio derrumbado. Cuando fue encontrado, un médico se adentró hasta el hueco donde había quedado atrapado el joven para poder hidratarle mediante vía intravenosa antes de que pudiesen sacarlo.

Aaron estuvo atrapado durante días al lado de una persona fallecida, lo que hizo que fuese más difícil el acceso hasta el joven. Fueron horas muy duras, en la que los rescatistas intentaron abordar al joven hasta en varias ocasiones, pero había riesgo de que una sola piedra se moviese y los esfuerzos del chico para sobrevivir no hubiesen valido para nada, porque podía morir aplastado por cualquier pequeño movimiento.

Salió casi inconsciente, deshidratado y muy crítico

El rescate de Aaron es uno de los más impresionantes y difíciles que han hecho los expertos en la zona. En total, estuvieron 43 horas hasta que todos, incluido el joven, consiguieron salir, donde le esperaban más médicos y sanitarios para poder atenderle y garantizar su supervivencia, ya que su estado era muy crítico. El chico salió muy desorientado, casi inconsciente y cerrando los ojos. Tenía la mano agarrada a uno de los que fueron sus héroes y que acabaron con su pesadilla.

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Las autoridades todavía no se explican como el joven pudo sobrevivir tanto tiempo sepultado y muchos usuarios en redes sociales han calificado su caso como un verdadero milagro dentro de la gran catástrofe en la que sigue inmersa Venezuela desde hace casi una semana.