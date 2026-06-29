La existencia de bolsas de aire y el acceso al agua han permitido que algunas personas permanezcan con vida bajo los escombros

Última hora en Venezuela tras los terremotos: se registra una potente sacudida de 5.1 en la zona devastada

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Más de 110 horas después de los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, los equipos de emergencia siguen protagonizando rescates que mantienen viva la esperanza. Aunque los especialistas recuerdan que las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen a medida que pasan las horas, la existencia de bolsas de aire y el acceso al agua han permitido que algunas personas permanezcan con vida bajo los escombros durante varios días.

El balance oficial asciende ya a más de 1.450 fallecidos y más de 3.000 heridos, mientras que Naciones Unidas mantiene en torno a 50.000 el número de personas desaparecidas o todavía sin localizar.

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Rescates que mantienen viva la esperanza

Las imágenes de las últimas horas muestran el rescate de una joven que permanecía sepultada bajo una gran cantidad de tierra, hormigón y cascotes. Solo asomaba su rostro por un pequeño hueco que le permitía respirar mientras los equipos trabajaban con extrema cautela para evitar nuevos derrumbes. Tras varias horas de intervención, los rescatistas lograron liberarla con vida y trasladarla para recibir atención médica.

La joven se suma a otros supervivientes localizados en los últimos días, como la pequeña Fabiana, que permaneció atrapada durante más de dos días y sorprendió a los equipos de rescate por la serenidad con la que respondió en todo momento a las indicaciones de quienes trabajaban para sacarla. También ha sido rescatado un bebé de apenas unas semanas en La Guaira y varias familias han conseguido salir con vida de edificios completamente derruidos después de jornadas de búsqueda contrarreloj.

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En las labores de emergencia participan miles de voluntarios junto a equipos especializados llegados de cerca de una veintena de países, entre ellos España. Los efectivos continúan excavando entre los restos de edificios colapsados con ayuda de maquinaria, herramientas manuales y perros de rescate, como el border collie Tsunami, convertido en uno de los símbolos de estas operaciones tras colaborar en la localización de varios supervivientes.