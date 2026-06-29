Claudia Barraso 29 JUN 2026 - 19:02h.

Teresa se enteró de la tragedia de su país por redes sociales durante la madrugada del pasado miércoles

Última hora en Venezuela tras los terremotos: se registra una potente sacudida de 5.1 en la zona devastada

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Miles de venezolanos residentes en España están intentado ayudar a su país desde la distancia, tanto como pueden, pero la difícil situación, la desesperación por encontrar a sus seres queridos que aún continúan desaparecidos y el aumento de muertos y heridos según van pasando los días, hace que estar fuera de su país se haga más duro en estos momentos tan complicados.

Teresa lleva ocho años en el país con sus hermanas, su marido y sus dos hijos. Sus padres eran canarios, pero ella nació en Venezuela y formó su familia allí hasta que, la difícil situación que atravesaba el país le hizo regresar al país de su origen: España.

Estaba en su casa cuando se enteró de uno de los primeros terremotos que partieron a Venezuela. Fue su hija quien fue a su habitación a enseñarle los impactantes vídeos que estaban empezando a publicar muchas personas en redes sociales. La desesperación les invadió en su familia e intentaron ponerse en contacto con sus amigos que aún vivían allí.

Teresa y su familia vivían en La Guaira

Teresa y su familia son de La Guaira, la localidad venezolana considerada como el epicentro de la sucesión de terremotos y la parte del país en la que, por el momento, se han registrado más muertos, heridos, daños materiales, pero sobre todo, desaparecidos.

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Los hijos de Teresa, dos jóvenes siguen en shock sin poder casi reaccionar a la triste noticia que recibieron hace menos de una semana. Desde Venezuela les llegaron llamadas que nunca quisieron recibir. Les contaron que muchos de sus amigos habían fallecido durante la caída de los terremotos, pero lo que realmente les tiene sin dormir es pensar que muchos de ellos siguen enterrados bajo los escombros.

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"Es muy doloroso toda la situación que estamos viviendo, todavía hay vecinos enterrados en los escombros, amigos de mis hijos desaparecidos o fallecidos. Es muy triste todo lo que está pasando en mi país". Teresa tuvo que enfrentarse a ver por imágenes que le llegaban de sus vecinos que había perdido su casa.

Querían haber ido de vacaciones

Ya no queda nada de su edificio, apenas una montaña de pilares, piedras y enseres completamente destrozados debajo de los que todavía puede haber alguna persona viva, pero quizá también alguien que ha perdido la vida en el derrumbe de su casa. "Yo quería haber vendido mi apartamento, pero mis hijos me dijeron que no lo hiciese, que iríamos de vacaciones", confiesa al equipo de Informativos Telecinco.

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El terremoto no solo ha acabado con edificios, carreteras, casas y establecimientos, sino que también ha acabado con la vida de muchas personas y con el sueño de muchas otras. Su casa era lo que a la familia de Teresa les mantenía unidos a su país, porque siempre regresarían allí, teniendo un techo bajo el que dormir. ¿Pero ahora? "Ahora no tenemos nada".