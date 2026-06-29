Los rescatistas internacionales siguen trabajando sin descanso para localizar a los posibles supervivientes

Los supervivientes de La Guaira, en Venezuela, lidian con la esperanza de rescatar con vida a los suyos a pesar de la falta de medios

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La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegura que los suministros como el agua y la luz ya están restablecidos en La Guaira, la zona cero de la tragedia. Pero el periodista Carlos Franganillo hace un apunte a estas declaraciones: "Hay una parte que sí la ha recuperado que es Macuto, la zona central que es la que menos ha sufrido los daños".

Franganillo explica que han empezado a funcionar servicios como la telefonía, pero advierte que esta situación no es la misma en todos los sitios: "En Caraballeda la señal no funciona, no hay electricidad y hay muy pocos recursos".

Uno de los aspectos que más está llamando la atención sobre esta tragedia es el enfado que tienen los venezolanos con las autoridades. Ellos denuncian que no está llegando la ayuda a las zonas más afectadas como Caraballeda.

"Los rescatistas internacionales han podido salvar a tres personas con vida", según Héctor Estepa

El reportero Héctor Estepa, que ya se encuentra en Caraballeda, resalta que allí ya se han vivido varios milagros: "Los rescatistas internacionales han podido salvar a tres personas con vida". Pero hoy lo que más cunde es la desesperación por encontrar a los desaparecidos.

Muchos buscan a sus familiares entre los escombros y destacan que todavía se escuchan voces debajo de las ruinas. Los rescatistas realizaron una evaluación con perros y herramientas y se marcharon a otros lugares para intentar salvar a los supervivientes.

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Los voluntarios y familiares señalan que no pueden salvar a sus seres queridos si no pueden usar maquinaria para levantar los escombros. Mientras, la angustia aumenta en las zonas más afectadas por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela.