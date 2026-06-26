Más de 100 edificios han colapsado en La Guaira, informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello

Venezuela confirma 235 muertos y más de 4.300 heridos por el terremoto: dos españoles entre los fallecidos y 80 desaparecidos

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La GuairaLas autoridades venezolanas han elevado, la noche de este jueves, a 235 el número de muertos y a más de 4.300 la cifra de heridos por causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela la pasada noche.

El estado de La Guaira es el lugar donde más se concentra el número de heridos y fallecidos. "Los hospitales están muy llenos de pacientes y hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña", informan desde el Gobierno venezolano.

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La desesperación de los vecinos de La Guaira

Cabe recordar que los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se ha establecido el epicentro de estos temblores. Por ello, el Gobierno ha declarado el estado de desastre.

Los terremotos se registraban con unas magnitudes que fueron altísimas. Ambos superaban los 7 grados, con menos de un minuto de diferencia y a muy poca profundidad. Eso hizo que su efecto fuera aún mayor. El estado más afectado ha sido el de La Guaira. La zona se encuentra a más de 300 kilómetros del epicentro. Es una zona costera, con muchos edificios antiguos, con problemas estructurales. Allí, además, los rescates están siendo casi imposibles por la falta de maquinaria.

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La ayuda no llega y lo que se apodera de los que se alzan entre las ruinas es el nerviosismo. No es fácil mantener la compostura en la zona cero, en la más castigada por el terremoto, sabiendo que puede haber supervivientes entre los escombros.

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Decenas de edificios derrumbados tras el doble terremoto

Más de 100 edificios han colapsado en La Guaira, informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello. "Se estiman que son más de 70.000 familias, háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares las dimensiones del impacto de estos sismos aquí en La Guaira", dijo el ministro de Interior sin completar la idea, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Los sectores más afectados de este estado son Caraballeda y Catia La Mar, indicó Cabello. En La Guaira está el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país que sirve a Caracas, que permanece temporalmente inoperativo debido a daños derivados de los terremotos.

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Cabello anunció un despliegue para este viernes de 11.500 funcionarios de seguridad en La Guaira de distintas instituciones, entre ellas la Guardia Nacional, la Fuerza Armada, la Policía y el Ejército para "garantizar la paz, la tranquilidad".

"Teníamos hasta la tarde de hoy (jueves) 4.200 hombres y mujeres de seguridad desplegados en todo el estado. La presidenta ha dado instrucciones que incrementemos ese número. Bueno, vamos a tener para el día de mañana, estos comienzan a llegar hoy, 11.500 hombres y mujeres", dijo en una transmisión del canal estatal VTV.