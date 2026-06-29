Esperanza Calvo 29 JUN 2026 - 21:52h.

El nivel de la tragedia que asola Venezuela es de tal dimensión que la morgue de Caracas se ha convertido en un lugar de alivio

Última hora en Venezuela tras los terremotos: aumenta a 1.719 la cifra de muertos y hay 5.034 heridos

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El nivel de la tragedia que asola Venezuela es de tal dimensión que la morgue de Caracas se ha convertido en un lugar de alivio si se logra encontrar al familiar perdido. Nadie quiere ir, es el último paso, pero al final es el que da el descanso de recuperar los cuerpos de sus familiares.

Es así de duro, así de triste, pero es la verdad. Que una madre reconozca que se "llena de valor", pero que está tranquila porque su hija Jacqueline y su yerno "ya sabemos que van a quedar ubicados en un lugar, sea en el cementerio o que lo encreme o lo que sea", tras recibir la noticia de que su hija es uno de los cuerpos encontrados, da fe de esta realidad. Gracias a la dentadura, ha podido ser identificada. Eso es lo que vive Venezuela. Familiares buscando de hospital en hospital de morgue en morgue a los suyos. 150 entran en la de Caracas a diario.

"Llego un gran sufrimiento, desde el día 28 buscando a la hija mía"

En la morgue contrasta la tensión por reunir el material para agilizar el traslado y la identificación de cadáveres con el agotamiento y la angustia de quienes llevan días buscando a sus desaparecidos de hospital en hospital. "Llevo un sufrimiento grandísimo, llevo desde el día 28 estoy buscando a la hija mía". "Recorrimos prácticamente todos los hospitales de Caracas, todas las morgues", dice su hijo.

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Algunos han perdido a todos sus familiares. "Nosotros estamos aquí hasta terminar de despedirlos", reconocen mientras te enseñan la foto de sus seres queridos que ya no están. Una pareja joven con su nena de 14 años.

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Alejandro logró salvar a su hermana, pero no al resto de su familia

Otros, como Alejandro lograron rescatar en medio del terror a parte de su familia, pero no a toda. "Aquí en la morgue están mi papa, mi mama y mi hermana", reconoce un joven desolado, que sï que logró salvar a otra hermana. "La saqué de una placa de escombros, los demás quedaron tapizados".

Los trabajadores del Instituto de Medicna Legal trabajan a destajo para poder llevar cadáveres a la morgue, el consuelo de muchos ya.