Claudia Barraso 13 AGO 2026 - 20:12h.

En la localidad de Tauste ha comenzado a circular la noticia de que Carlota estaba embarazada y de que Luis tenía una amante

La jueza manda a prisión a Carlota Sánchez y su novio, Luis Carlos, por el asesinato de sus padres en Tauste

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Carlota, la hija mayor de matrimonio que fue asesinado a cuchilladas este fin de semana en Tauste, Zaragoza, y que ha sido detenida, estaba embarazada de Luis Carlos Rivera, el otro detenido por el doble crimen. Este es uno de los datos que se ha conocido además de que el detenido, tenía una amante.

La noticia de que Carlota, con esquizofrenia y quien había tenido problemas con las drogas además de trastornos alimenticios, estaba embarazada, ha estado circulando por la localidad después de que el único tema de conversación haya sido este crimen desde el pasado domingo.

Es un pueblo que no tiene menos de 10.000 habitantes, según ha podido saber ‘El Español’ y que conocían de sobra la mala relación que había entre Carlota y su novio con los fallecidos. De hecho, algunos testigos los vieron discutiendo en un restaurante situado en el centro de la localidad, según confirma el mismo medio.

Los dos detenidos han sido enviados a prisión provisional por la juez encargada del caso que tiene en vilo a tanta gente y que se pregunta qué les pudo pasar al matrimonio de Tauste. Ninguno de los dos acusados ha hecho ninguna declaración pese a la larga sesión que ha durado más de siete horas. En la Cárcel de Zuera permanecerán los próximos meses a la espera del juicio.

La jueza manda a prisión a Carlota Sánchez y su novio, Luis Carlos

La Guardia Civil y la Policía Local ha revisado las cámaras de seguridad de la localidad para recabar más pistas que ayuden a esclarecer lo sucedido, pero la calle donde se sitúa la casa donde vivían Javier Sánchez y Esther Latorre no había ningún dispositivo de seguridad cercano.

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La hija del matrimonio asesinado en Tauste, Carlota Sánchez, y su novio, Luis Carlos, han ingresado en prisión provisional sin fianza como presuntos autores del doble crimen, a la espera de juicio. Así lo ha decretado este jueves, 13 de agosto, la magistrada que instruye el caso en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros, en Zaragoza. Ambos han sido trasladados posteriormente al Centro Penitenciario de Zuera.

Los dos detenidos fueron trasladados desde el cuartel de Valdespartera hasta los juzgados sobre las 09:00 horas, en vehículos separados y sin contacto entre ellos, destacan fuentes locales y la agencia 'EFE'. Una vez allí, ambos se han acogido de nuevo a su derecho a no declarar, como hicieron ante la Guardia Civil tras ser detenidos el pasado lunes en Zaragoza.