Un equipo de rescate saca a este niño de entre los escombros y cuenta que "todo cayó encima" de su madre, su hermana y su abuela

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Detrás de cada rescate con vida de una persona hay alegría y dolor. Se juntan los sentimientos cuando el rescatado por fin respira, tras salir del encierro de los escombros y la tristeza cuando descubren que los más queridos han muerto. Este chico ha sido sacado de entre una montaña de hormigón y todavía en shock cuenta cómo se ha salvado gracias a su madre fallecida: "Yo le hice caso a mi mamá que me dijo que me pusiera debajo de la columna".

El equipo de rescate solo veía un pie entre el amasijo de piedras y cascotes, pero fueron excavando y empujando hasta que lograron sacarlo de debajo de esa sepultura en la que también estaban su madre y su hermana. Hablaba, como si no hubiera pasado nada hasta que uno de los rescatistas le dio un abrazo y ahí, el chico rompió a llorar. "Eso era lo que necesitaba", comentan algunos de los usuarios de Instagram, donde un canal de televisión ha colgado el vídeo.

El chico de unos 14 o 15 años, que tenía una herida en el brazo ha contado que todo empezó a temblar y su madre que le dijo que se pusieran bajo una columna porque "era lo más fuerte", pero "mi hermana salía del cuarto y todo cayó encima". Apenas podía moverse y no "vi nada", pero si trató de ayudar a su abuela que "me decía que algo le estaba aplastando la cabeza".

"Hay un niño pequeño que se llama Mateo, pero no sé si seguirá vivo"

El vídeo solo recoge unos instantes de su rescate y esa pocas palabras en las que les dijo a los rescatistas que también hay "un niño pequeño que se llama Mateo" al que trataron de calmar, pero después se hizo el silencio: "No sé si seguirá vivo".

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Esta es uno más de esos milagros que están realizando los miles de rescatistas, enviados desde todas partes del mundo para ayudar al pueblo de Venezuela que ha sufrido una catástrofe natural que ya deja casi 1.500 fallecidos y otros tantos desaparecidos, que a estas horas siguen buscando contra reloj en los cientos de edificios colapsados.