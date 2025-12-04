Redacción Cataluña 04 DIC 2025 - 06:32h.

Un estudio de la la Universitat Pompeu Fabra analiza cómo el nivel socioeconómico y el género influye sobre la publicidad a través de TikTok e Instagram

BarcelonaLa publicidad en las redes sociales se ha convertido en un auténtico cebo entre los jóvenes de rentas bajas, que reciben más anuncios más anuncios para ganar dinero fácil en las redes comparado a la clase alta, según el estudio pionero de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

La investigación concluye que el 15% de los jóvenes de clase baja, sobre todos los chicos, reciben casi el doble de anuncios de productos financieros de riesgo que los de clase alta, con un 8%, además de marcadas diferencias de género en la publicidad en las redes.

El estudio ha analizado por primera vez cómo el nivel socioeconómico y el género de las personas jóvenes influye sobre la publicidad que reciben de forma personalizada a través de TikTok e Instagram. Esta investigación parte de una encuesta digital a 1.200 jóvenes de toda Cataluña de 14 a 30 años, donde se han evaluado los contenidos de los vídeos publicitarios que los aparecen espontáneamente en estas plataformas.

Anuncios relacionados con servicios financieros de riesgo

Precisamente, en estas redes los jóvenes con los niveles socioeconómicos más bajos son los que reciben más anuncios relacionados con servicios financieros de riesgo. Es el caso de créditos rápidos, inversiones en criptomonedas o apuestas, juegos online y contenidos que prometen ingresos fáciles y trabajos flexibles con escasos requisitos.

Por contra, entre los jóvenes de clase alta, el único tipo de publicidad que aparece con alta frecuencia es la relacionada con viajes y ocio. "Cuando hablamos de anuncios que prometen mejorar en la escala social, las diferencias se acentúan de forma extraordinaria", destaca la autora principal del artículo es Carolina Sáez , investigadora del grupo de investigación Communication, Advertising and Society del Departamento de Comunicación de la UPF.

"El estudio muestra que los jóvenes con menos recursos consideran mucho más probable que los de clase alta ver anuncios que prometen ganar dinero fácilmente a través de negocios digitales (44% frente al 4%) o trabajos aparentemente accesibles y sin requisitos previos (39% respecto al 4%)", añade Carolina Sáez.

Estereotipos de género

Una publicidad que también está marcada por el género. En el caso de los chicos jóvenes de clase baja reciben el doble de anuncios de apuestas online que los de clase alta (22% frente a 11%), mientras que el porcentaje de chicas que reciben anuncios de este aspecto presenta una variación mucho menor entre las de clase baja (6,7%) y las de clase alta (5,6%).

"La publicidad algorítmica explota comercialmente esta información y se aprovecha del deseo de los jóvenes de entornos más desfavorecidos de prosperar socialmente". Los menores y adultos jóvenes son uno de los colectivos más vulnerables a la publicidad algorítmica, porque normalmente no tienen suficiente madurez para enfrentarse a ellos", culmina Carolina Sáez.

Publicidad de alcohol o apuestes entre menores

Sáez añade que otro resultado “inesperado” de la investigación es que jóvenes menores de edad, entre 14 y 17 años, han recibido anuncios de alcohol, apuestas, cigarrillos electrónicos o bebidas energéticas a través de las redes, aunque la normativa europea les protege frente a este tipo de publicidad.

Por todo ello, el estudio concluye que es "necesario reforzar la regulación y control del uso de la inteligencia artificial en la publicidad online dirigida a jóvenes, así como su alfabetización digital para dotarlos de mayor capacidad crítica como usuarios de redes"