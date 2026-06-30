Claudia Barraso 30 JUN 2026 - 20:20h.

Las autoridades ucranianas han informado de que estafaba a muchos inversores de diferentes países de Europa

Mónaco, conmocionada tras el atentado con paquete bomba contra un empresario de origen ucraniano y su familia

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Un paquete bomba ha causado el pánico en Mónaco, donde tres personas han resultado heridas de gravedad cuando se encontraban en el vestíbulo de lujo donde se han producido los hechos. Se trata de un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años y una menor de 13.

Las autoridades han confirmado que el posible objetivo era Vadyn Yermolaiev, el oligarca ucraniano que ha resultado herido junto a una mujer e hija y cuatro personas más. Por el momento, los agentes que se han hecho cargo de la investigación continúan buscando a la persona o personas encargadas de dejar la bomba en el hotel.

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Stéphane Thibault, fiscal de Mónaco, declaró a la prensa que un hombre llegó solo al edificio el lunes por la noche y dejó un paquete en el vestíbulo antes de marcharse. Instantes después, cuando tres ocupantes de un apartamento en la planta baja se acercaban a la entrada, el paquete explotó. Las fotografías difundidas en internet mostraban la entrada del lujoso edificio de apartamentos dañada por la explosión. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban al sospechoso huyendo hacia la frontera francesa poco después de la explosión.

Los médicos han amputado las extremidades a la mujer

La policía ucraniana ha confirmado que el oligarca está relacionado con una estafa piramidal que ha conseguido recaudar más de cien millones de euros. La mujer con la que estaba ha tenido que ser operada de urgencia y los médicos le han tenido que amputar las extremidades, según informa el medio ‘Daily Mail’. Las autoridades ucranianas pensaban que se trataba de su mujer, pero finalmente han confirmado que se trata de una mujer no identificada.

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Además, desde Ucrania han advertido que Yermolaiev está vinculado con una red de estafas de llamadas telefónicas destinadas a defraudar a grandes inversores en Alemania, Estonia y Ucrania, a través de una pirámide de inversión de criptomonedas falsas. Tras estas informaciones, las autoridades de Mónaco confirman que el ataque podría estar relacionado con el ucraniano y sus negocios ilícitos.