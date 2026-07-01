Los bomberos continúan buscando posibles víctimas mientras el fuego sigue sin estar completamente extinguido

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Un grave incendio declarado este miércoles en un edificio residencial de la ciudad belga de Amberes ha dejado, al menos, cinco personas fallecidas y varios heridos de gravedad. El fuego continúa sin estar completamente extinguido y los equipos de emergencia siguen inspeccionando el inmueble en busca de posibles nuevas víctimas. En un primer momento, una portavoz de los servicios de emergencia informó de seis fallecidos, aunque posteriormente la Policía local actualizó el balance oficial y lo rebajó a cinco víctimas mortales. No obstante, las autoridades insisten en que la cifra podría variar, ya que los bomberos continúan registrando el edificio.

El inmueble afectado cuenta con diez plantas y 80 apartamentos, donde residen aproximadamente 200 personas. Por ello, las autoridades no pueden confirmar todavía cuántos vecinos se encontraban en el interior cuando comenzaron las llamas. Los servicios de emergencia recibieron la primera llamada de aviso a las 09:53 horas de este miércoles, alertando de un incendio que afectaba a la octava planta de un edificio situado en el barrio de Linkeroever, en Amberes.

Hasta el lugar se desplazaron diez dotaciones de bomberos, además de efectivos sanitarios y policiales, que trabajaron para evacuar a los residentes y contener el avance del fuego.

Las primeras hipótesis apuntan a un fallo técnico

Aunque inicialmente se informó de que las llamas afectaban a la octava planta, los primeros indicios de la investigación apuntan a que el incendio se habría originado en la planta baja debido a un posible fallo técnico. No obstante, las causas exactas todavía están siendo investigadas.

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Mientras tanto, el incendio permanece contenido, pero aún no completamente extinguido, por lo que el operativo continúa activo. La Policía ha confirmado que los equipos de rescate siguen colaborando en la evacuación de los residentes, al tiempo que se mantiene la búsqueda de posibles víctimas en el interior del edificio.

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Además, las autoridades han habilitado un centro de acogida para los vecinos afectados, donde reciben asistencia y apoyo psicológico tras el suceso. Ante la gran cantidad de humo generada por el incendio, las autoridades locales han pedido a los vecinos del entorno que permanezcan en sus viviendas con las ventanas cerradas y los sistemas de ventilación apagados, con el objetivo de minimizar la exposición a los gases y partículas procedentes del incendio.