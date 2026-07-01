Maitena Berrueco 01 JUL 2026 - 13:53h.

Itziar nació en 1934 en Gernika y reside desde hace siete décadas en Venezuela

Última hora de Venezuela tras los terremotos: los españoles muertos se elevan a 26

Compartir







BilbaoItziar Rodríguez Seijo es una superviviente. A sus casi 92 años de edad, esta vizcaína ha sobrevivido a los devastadores terremotos de la semana pasada en Venezuela, país en el que reside. Esta tragedia humana, se ha convertido en una muesca más, en la historia de vida de esta mujer, capaz de sobrevivir al bombardeo de su Gernika natal, cuando tenía poco más de dos añitos, y al destructor terremoto que sacudió Venezuela en 1967. Ahora, lo hace al doblete sísmico.

Cuando la tierra comenzó a temblar el miércoles 24 de junio, Itziar reaccionó rápido, había que salir del edificio. A pesar de sus problemas de movilidad, logró bajar las escaleras de su vivienda, junto a su cuidadora. Lo hizo, según ella misma ha relatado a la televisión pública vasca, rezando a voz en grito, hasta que llegó a la calle y se puso a salvo.

Su vivienda está destrozada, aunque aún en pie y espera poder regresar pronto. Sin embargo, es probable que aún pase mucho tiempo hasta que pueda superar la angustia y la sensación de soledad que siente desde el seísmo.

Experta en esquivar a la muerte

No es, sin embargo, la primera vez que Itziar está al borde de la muerte y logra esquivarla con fortuna. La primera vez fue hace 89 años, cuando la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, al servicio del bando sublevado de Francisco Franco, bombardearon su pueblo, Gernika. Ella es una de las últimas supervivientes vivas del bombardeo fascista.

“De milagro estamos vivos mi familia y yo”, cuenta en las redes de la Euskal Etxea de Caracas. Aquel 26 de abril de 1937, cuando las bombas comenzaron a caer se refugiaron en La Taberna Vasca, pero ella que era muy pequeña no dejaba de llorar y les pidieron que salieran. Aquello fue providencial porque solo unos minutos después el refugio fue destruido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Itziar que dice, con orgullo, a quien le quiera oír que ama Venezuela, pero que ella nació en Gernika. Tuvo que irse de allí después del bombardeo. Su niñez no estuvo exenta de necesidades y dificultades pero, ella fue muy feliz, según cuenta. Con 20 años, Itziar tomó, junto a su hermana, un barco con destino a Venezuela, donde su padre llevaba cinco años exiliado y a donde su madre había viajado tres años antes. Allí se asentó y ya solo volvió a Euskadi de visita, la primera vez en 1963.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los dos terremotos de este miércoles 24 de junio le han hecho recordar el poderoso temblor que sacudió Caracas en 1967 y que ella vivió ‘in situ’. Sin embargo, no duda en decir que el doblete sísmico actual, que ha tumbado decenas de edificios y matado, según el último balance a más de 1.900 personas, ha sido atroz.