Nuevos ataques rusos perpetrados contra Ucrania dejan al menos siete muertos y decenas de heridos

El ataque masivo de Rusia a Ucrania, una de las peores noches de los últimos meses: "He oído un estruendo. No podía ver nada"

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Al menos siete personas han muerto y varias decenas más han resultados heridas este miércoles como consecuencia de nuevos ataques del Ejército de Rusia sobre varias localidades ucranianas.

Así, se han registrado bombardeos sobre las provincias de Odesa, Zaporiyia, Jersón, Járkov y Poltava, en un día en el que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado el éxito de los ataques de largo alcance que han venido lanzando en las últimas semanas contra infraestructura militar e industrial rusa.

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El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha informado del ataque balístico de las fuerzas rusas sobre la región, que ha matado a dos personas y herido a una quincena más, mientras que las autoridades de Járkov han mencionado dos fallecidos y cerca de una treintena de afectados por un nuevo bombardeo sobre su territorio.

Por su parte, la Fiscalía de Jersón ha detallado en un mensaje en sus redes sociales que los ataques de Rusia de este miércoles han acabado con la vida de tres personas y han herido a otras 32.

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Ataque contra una refinería en Ufa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este miércoles un nuevo ataque contra una refinería en Ufa y una "instalación estratégica del complejo militar-industrial" ruso en Penza, en el marco de lo que Kiev describe como "sanciones de largo alcance" contra el país euroasiático por su invasión, desatada en febrero de 2022 por orden del mandatario ruso, Vladimir Putin.

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"Por segunda vez, nuestras sanciones en respuesta a la prolongación de la guerra por parte de Rusia han alcanzado la refinería de petróleo de Ufa, una de las mayores productoras de lubricantes del país. La distancia desde frente es de más de 1.300 kilómetros", ha señalado Zelenski en un mensaje publicado a través de redes sociales.

Asimismo, ha resaltado que Ucrania ha alcanzado la citada instalación en Penza, argumentando que "está implicada en el desarrollo y fabricación de componentes para misiles" que Rusia emplea en sus ataques contra Ucrania. "La distancia hasta el objetivo es de unos 600 kilómetros desde la línea del frente", ha especificado.