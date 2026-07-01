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Hallan muerta a una mujer en un pozo de Rincón de la Victoria, en Málaga: hay tres personas detenidas

Imagen de Rincón de la Victoria difundida por el Ayuntamiento
Imagen de Rincón de la Victoria difundida por el Ayuntamiento. Europa Press
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Una mujer ha sido hallada muerta este miércoles en un pozo de Rincón de la Victoria, en Málaga. Tres personas han sido detenidas en las últimas horas por su presunta relación con los hechos.

Así lo han informado a 'EFE' fuentes de la investigación. El cuerpo de la mujer ha sido hallado en un pozo cercano al Arroyo Cuevas, en las inmediaciones de un carril que discurre entre cultivos y cortijos, cercano a la salida 968 de la autovía A-7 en sentido Almería.

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La mujer era de nacionalidad española, nacida en la década de los 90, y su cuerpo ha sido hallado en una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Zona en la que ha sido hallada muerta una mujer en el interior de un pozo
Zona en la que ha sido hallada muerta una mujer en el interior de un pozo. Google / Informativos Telecinco
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Operación coordinada por la Guardia Civil

La Guardia Civil, que es la competente en la zona donde estaba el pozo, ha sido la encargada del rescate del cuerpo. Hasta el lugar se desplazó una comitiva judicial, entre ellos un médico forense, para el levantamiento del cadáver.

Hallada muerta una mujer en el interior de un pozo de Rincón de Victoria: mapa de la zona
Hallada muerta una mujer en el interior de un pozo de Rincón de Victoria: mapa de la zona. Google / Informativos Telecinco

No se descarta ninguna hipótesis

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen abierta una investigación tras el hallazgo del cuerpo, que ha tenido lugar a media mañana de este 1 de julio, destacan medios locales. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practicará la autopsia para tratar de esclarecer si pudo ser víctima de una muerte violenta. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

Policía de Rincón de la Victoria
Policía de Rincón de la Victoria. Policía de Rincón de la Victoria
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