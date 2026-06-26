Amy, la abuela de 64 años sospechosa de acabar con su vida, la de sus cuatro nietos y su hija en EEUU

El padre de los menores llevaba luchando por su custodia, que ahora iba a tener por dos meses, desde hace seis años y no veía a sus hijos desde 2019

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Amy Steadman, de 64 años es la máxima sospechosa de haber acabado con la vida de su hija, Sarah Myers, de 44, y de sus nietos, Harper Harmon, de 13 años, Hudson Harmon, de 11, Gavin Harmon, de 10, y Gracelynn Harmon, de 10, antes de quitarse ella la vida. Todos fueron encontrados muertos dentro de la residencia en Harris Avenue en Mechanicville, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Mechanicville. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de junio. Los cuerpos fueron descubiertos después de que una persona acudiera al apartamento para comprobar el estado de sus ocupantes porque llevaban días sin dar señales de vida por la zona.

Ahora los investigadores han desvelado que todo apunta a que la abuela, Amy Steadman, que vivía en la residencia donde se descubrieron los cuerpos, madre de Myers y abuela de los niños, es la principal sospechosa de las muertes. La mujer también se quitó la vida. Myers y sus hijos vivían en un apartamento diferente del mismo complejo residencial. El jefe de policía de Mechanicville, William Rabbitt, confirmó el pasado 25 de junio que la abuela habría provocado la muerte de toda la familia, a la que habría envenenado de forma intencionada.

“Las pruebas recabadas durante la investigación, incluyendo una nota manuscrita y otras pruebas circunstanciales, sugieren firmemente que Amy Steadman estuvo involucrada en las muertes”, dijo Rabbitt sobre la investigación, que sigue en curso.

Según Rabbitt, los investigadores recuperaron elementos “compatibles con un envenenamiento intencional”, entre ellos “numerosos medicamentos con receta y de venta libre”. El jefe policial añadió que, por el momento, no había pruebas de que hubiera intervenido otra persona ajena al grupo familiar.

Rabbitt destacó que la familia llevaba muerta “un largo período de tiempo” y que el nivel de descomposición dificultó las tareas iniciales, al punto de impedir que los agentes pudieran identificar de inmediato a las víctimas en el lugar.

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Aunque la hipótesis principal expuesta en la conferencia de prensa se centró en la intoxicación, Rabbitt mencionó un dato adicional: uno de los niños “sufrió lesiones fatales por fuerza cortante”. Todos los detalles forenses se conocerán una vez concluidos los estudios pendientes.

En paralelo a lo dicho por la policía, fuentes citadas por el canal local Channel 13 News señalaron que uno de los niños habría sido apuñalado y que los demás habrían sido envenenados. Esas mismas fuentes indicaron que a los menores les habrían inyectado drogas y que en la vivienda se encontraron jeringas.

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También vincularon un posible móvil con una decisión reciente sobre la custodia: según esa versión, el padre de los chicos habría recibido la custodia por 2 meses, un período que debía comenzar el próximo miércoles.

El padre de los menores llevaba luchando por su custodia desde hace seis años

El padre de los niños, Brady Harmon, habló con WNYT desde su casa en Salt Lake City y afirmó que no había visto a sus hijos en persona desde noviembre de 2019. Añadió que llevaba seis años intentando obtener la custodia o un régimen de visitas, y que estaba a solo unos días de poder verlos.

“Ojalá hubiera podido hacer algo más legalmente”, declaró Harmon a la cadena de noticias.

“Pero hice todo lo posible. Todo lo que mis abogados pudieron hacer, absolutamente todo. Nunca pensé que alguien haría algo así. ¿Cómo te preparas para algo así? Llegas casi a la meta, te quedas completamente destrozado y lo único que queda es arrastrarte hasta la línea de meta para traer los restos a casa”, dijo