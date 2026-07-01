Topuria ha vuelto: ha reaparecido en una fotografía compartida por su amigo Omar Montes

El llamativo mensaje de Giorgina Uzcategui, expareja de Ilia Topuria, tras su grave lesión: "Aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada"

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Topuria ha vuelto. Ha reaparecido en una fotografía compartida por su amigo Omar Montes mientras cenaban en un restaurante de comida rápida. Una imagen familiar, alejada del lujo y del glamour y que demuestra bien la personaldiad del luchador. Una jornada familiar de hamburguesa y cine, era el plan.

En la imagenTopuria ya luce un inmejorable aspecto, aunque con unas gafas de sol. Hay que recordar que las peores heridas sufridas por el doble campeón hispanogeorgiano de la UFC en su batalla en la Casa Blanca contra Justin Gaethje las sufrió en sus ojos, de hecho se temió por ellos en algún momento.

Las lesiones que sufrió fueron de consideración: una doble fractura en los huesos orbitales, aunque sin desplazamiento, y una fractura en el tabique nasal, lesiones que llegaron a generarle pérdida de visión durante el desarrollo de la pelea. Topuria debe guardar reposo absoluto y mantenerse alejado de cualquier actividad física de alta intensidad durante varios meses.

La posibilidad de que Topuria regrese a la competición en 2026 se percibe como poco probable en este momento. Las fracturas que sufrió requieren un proceso de rehabilitación largo y meticuloso, y su equipo ha insistido en que no se contemplan plazos concretos para un regreso, priorizando la recuperación total sobre cualquier plan deportivo a corto plazo. La prioridad del jugador ahora es recuperarse.