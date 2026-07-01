Una tigresa blanca y sus cinco crías han sido rescatadas en Alemania y trasladadas al centro de recuperación en Alicante

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Una tigresa blanca y sus cinco crías ya viajan desde Alemania hasta el centro de rescate y rehabilitación de mamíferos exóticos de AAP España, en Villena (Alicante), donde iniciarán un proceso de recuperación tras haber pasado toda su vida en remolques de camión situados en un polígono industrial del estado alemán de Sajonia.

La organización ha calificado la operación como el mayor rescate de tigres realizado hasta la fecha en Alemania. Los animales, la tigresa Saphira y sus cinco crías —Goliath, Zimba, Davina, Radscha y Bombay, de alrededor de un año y medio—, fueron incautados por las autoridades veterinarias alemanas después de que hace unas semanas otro tigre escapara del mismo recinto.

Durante aquel incidente, un cuidador resultó gravemente herido y la policía abatió al animal tras aproximadamente media hora de fuga.

Según AAP, las condiciones en las que permanecían los felinos no cumplían los requisitos legales, y además la madre carecía de la documentación necesaria que acreditara su origen legal.

Los veterinarios confirman que están en condiciones de viajar

Antes del traslado, los seis tigres fueron examinados por veterinarios de AAP Países Bajos y AAP España mientras permanecían sedados. Los especialistas confirmaron que los animales no habían sido desungulados y que las cinco crías presentan un buen estado de salud, por lo que eran aptas para afrontar el viaje hasta España.

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Una vez lleguen a las instalaciones de Villena, serán sometidos a pruebas parasitológicas y bacteriológicas para descartar cualquier problema sanitario antes de iniciar su periodo de cuarentena. Tras completar la cuarentena, los seis tigres vivirán en un recinto exterior de 3.000 metros cuadrados, una superficie que, según AAP, equivale aproximadamente a cuatro piscinas olímpicas.

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El espacio cuenta con vegetación natural, árboles, arbustos, troncos, una alberca para el baño, escondites, plataformas y otros elementos de enriquecimiento ambiental, diseñados para favorecer el bienestar de los animales y permitirles desarrollar comportamientos propios de su especie.

La organización ha destacado que este recinto supera ampliamente las exigencias legales alemanas, que establecen un mínimo de 600 metros cuadrados para un grupo de estas características, espacio del que carecía la propiedad privada donde permanecían. AAP ha informado además de que otros dos tigres continúan en las instalaciones alemanas, mientras las autoridades competentes estudian su situación legal.