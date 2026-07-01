Los profesionales no dejan de intentar nuevas formas para poder rescatar a Hernán con vida tras una semana atrapado

Última hora de Venezuela tras los terremotos: asciende a 2.295 la cifra de fallecidos y a 11.267 la de heridos

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Toda Venezuela y diferentes partes del mundo siguen muy pendientes del rescate de Hernán Gil, el guardia de seguridad que quedó atrapado en su garita de seguridad tras caerse un edificio encima suya y ser encontrado a los días con vida. Los bomberos de hasta seis nacionalidades siguen trabajando en su rescate, llevan más de 60 horas en las que tienen que comenzar casi de cero cuando detectan algún movimiento o vibración en el entorno.

El edificio que ha quedado medio derrumbado y que se encuentra justo encima de los escombros que atrapan a Hernán, está muy débil y su estructura no para de moverse, lo que provoca que los efectivos tengan que evacuar rápidamente para evitar otro derrumbe que pueda acabar con su vida o con la del superviviente.

A través de una vía con líquidos, han conseguido estabilizar al guardia, que se mantiene estable y que puede conversar con sus rescatistas. Su familia sigue sin moverse del lugar, muy pendientes a cualquier evolución, pese a que el día en el que se produjo esta catástrofe le daban por muerto.

Vigas de madera y agua: así es la nueva estrategia del rescate

Los equipos que trabajan en su rescate han explicado a Informativos Telecinco que utilizarán vigas de madera para asegurar la estructura y poder proteger la vida del superviviente. Fueron los rescatadores portugueses los primeros en hablar con él. "Buenas tardes", son las primeras palabras que se escucharon del milagro entre tanta tragedia.

El pasado domingo fue cuando los portugueses confirmaron que el hombre de 43 años seguía vivo. "Ronaldo", les gritó cuando supo que eran portugueses. Hernán está atrapado en su garita que soporta 140 kilos de toneladas del edificio que se vino abajo durante los terremotos.

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Los especialistas han tenido que apuntalar con vigas de madera y están utilizando agua para hacer pruebas e intentar abrir hueco en la cavidad donde aún continúa atrapado: "Esperamos que esta nueva estrategia nos permita tener a Hernán fuera", informa uno de los profesionales de Cruz Roja.