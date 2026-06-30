Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, "permanece atrapado entre los escombros, en el centro comercial Galerías Playa Grande"

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La GuairaEfectivos nacionales e internacionales continúan trabajando contra reloj y en una situación límite en Venezuela. Con la población todavía atemorizada por más de 600 réplicas, –la última de ellas de magnitud 4,2–, y con las cifras de víctimas en aumento, los equipos de rescate se afanan en encontrar personas con vida entre los escombros del doble terremoto del pasado miércoles. Aunque las posibilidades de supervivencia se agotan continúan los esfuerzos por hallar cualquier señal de esperanza.

Ejemplo de esto último ha sido el rescate de Carlos, un niño de 12 años que ha sobrevivido cinco días bajo los escombros en La Guaira, el estado más afectado por los seísmos, o el de Hernán Alberto Gil Flores, un hombre de 44 años que en las últimas horas ha sido hallado con vida entre las ruinas de un centro comercial en Playa Grande, uno de los puntos más castigados en la citada región venezolana.

Los rescatistas intentan liberar a Hernán, al que suministran agua con una manguera

Aunque ha sido localizado, los rescatistas aún no han conseguido acceder a él, por lo que trabajan tratando de asegurar el lugar para poder sacarlo de allí.

Por el momento, y ante la compleja situación, le están suministrando agua con una manguera para que pueda resistir.

Sobre su delicado caso se ha pronunciado Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador, dando detalles de cuál es su estado y explicando que su localización ha sido posible gracias a la cooperación y ayuda internacional que están prestando al pueblo venezolano.

“Nuestros equipos han logrado llegar hasta Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permanece atrapado entre los escombros, en el centro comercial Galerías Playa Grande. Ya se estableció contacto con él. En este momento, se le está suministrando agua a través de una manguera mientras continúan las labores para lograr su rescate”, ha precisado, antes de añadir: “Seguimos trabajando sin descanso y con la esperanza de ponerlo a salvo. Fuerza, Venezuela”.

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El rescate de Carlos, un niño de 12 años, tras cinco días bajo los escombros en La Guaira

Como Hernán, un niño de 12 años de nombre Carlos ha sido noticia en las últimas horas por su rescate con vida, acometido también in extremis en La Guaira.

El pequeño llevaba cinco días atrapado bajo los escombros y, gracias a un trabajo de tres horas claves, con colaboración de efectivos de Ecuador y República Dominicana, ha sido liberado de forma exitosa.