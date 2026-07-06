El incendio en Perpiñán mantiene en vilo a una población destrozada por haber perdido sus casas: más de 10.000 desalojados

Los incendios en el sur de Francia dejan ya 4.600 hectáreas calcinadas, 10.000 evacuados y cinco heridos

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El fuego ha quemado en el sur de Francia ya cerca de 4.900 hectáreas en el departamento francés de Pirineos Orientales a causa del incendio originado en Trévillach, el más grave de los que asola el sur de Francia, que deja múltiples heridos, y llevado a las autoridades a evacuar a 10.000 personas.

La reportera Carol Graumunt ha confirmado en directo desde Perpiñán que el fuego "todavía no ha sido estabilizado" ya que las condiciones meteorológicas están trabajando en las labores de extinción. "De hecho ha provocado que se reavive el fuego en algunos puntos". Allí hay más de 800 bomberos que trabajan para controlarlo y los medios aéreos "se han tenido que retirar debido a la falta de visibilidad".

El incendio ya ha calcinado 4.900 hectáreas ha provocado el confinamiento de 26 municipios y ha hecho que cuatro bomberos resulten heridos, aunque fuera de peligro y estables. Muchos vecinos de Perpiñán han visto sus vidas totalmente paralizadas mientras el fuego avanzaba hasta "atraparnos", confirmaban algunos vecinos para el equipo de Informativos Telecinco.

No pudieron hacer nada para salvar sus hogares, a penas tuvieron tiempo de salir corriendo y confiesan que las llamas alcanzaban "los seis metros de altura. Tuve 10 minutos para salir corriendo, cogí solo dos bolsas, lo he perdido todo". La desolación de ver como sus vidas estaban quedando reducidas en llamas ha causado mucha "ansiedad, porque por la noche solo ves llamas y no sabes que va a ser de ti".

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Al menos cinco personas han resultado heridas

Este agresivo incendio que se originó a unos 30 kilómetros de esta localidad francesa que ya está rota por el dolor de haberlo perdido todo y en la que los bomberos ya han tenido que desalojar 10.000 vecinos, sigue luchando por recomponerse, pese a que su peor pesadilla todavía no ha terminado.

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Las personas que han tenido que salir corriendo de sus casas pasarán la noche en pabellones donde están recibiendo atención médica y apoyo psicológico para sobrellevar el susto que acababan de vivir y que todavía continúa existiendo en sus hogares. Quien también ha peligrado ha sido el Tour de Francia que ha tenido que ser sin público durante la tercera etapa.

Para evitar que las personas comprometiesen su seguridad asistiendo a la carrera, se han desplazado hasta el lugar 700 bomberos con 200 vehículos y varios medios aéreos que a estas horas siguen en la zona para extinguir el fuego que ha dejado a al menos cinco personas heridas y medio centenar de edificios afectados.