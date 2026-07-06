La Jefatura de Tráfico descarta deficiencias en la A-67 donde murió el bodeguero vallisoletano Iván Sanz y su familia

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La investigación sobre el accidente de tráfico en el que fallecieron el bodeguero Iván Sanz Cid, su esposa Irene Garijo y dos de sus hijos continúa abierta, aunque la Jefatura Provincial de Tráfico de Palencia descarta que el siniestro estuviera relacionado con el estado de la carretera. Su responsable, Fernando Alonso, asegura que el tramo de la A-67 donde ocurrió el accidente presentaba unas condiciones "óptimas", tanto en el firme como en la señalización.

"No hay reproche alguno a la vía, no hay reproche alguno a la A-67 en ese tramo", ha añadido de forma tajante el jefe provincial de Tráfico, quien recalca que la autovía había sido acondicionada recientemente por el Ministerio de Transportes y contaba con la señalización horizontal renovada, según informa 'El Norte de Castilla'. De este modo, descarta cualquier deficiencia en la infraestructura como posible origen del siniestro ocurrido el pasado domingo a la altura del kilómetro 83, en el término municipal palentino de Herrera de Pisuerga.

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Mientras continúan las diligencias, la Guardia Civil mantiene como principales hipótesis una posible distracción o la somnolencia del conductor, aunque insiste en que todavía no existen conclusiones definitivas. Será el informe elaborado por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial el que determine con precisión qué provocó uno de los accidentes más trágicos registrados en los últimos años en las carreteras de Palencia. La familia había pasado un día en la playa en Cantabria y sufrió el siniestro cuando volvían de regreso a Valladolid, donde residían.

La investigación sigue abierta

Fernando Alonso explica que las causas que actualmente maneja la Guardia Civil figuran en el atestado urgente remitido al juzgado encargado de las diligencias. En ese documento se recoge la identificación de las víctimas, del vehículo y del lugar del accidente, además de las primeras hipótesis sobre lo ocurrido.

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No obstante, insiste en que esas conclusiones son todavía provisionales y deberán confirmarse o descartarse con las diligencias ampliatorias que continúan elaborando los investigadores. Desde la Subdelegación del Gobierno también recuerdan que la investigación permanece abierta y que, por el momento, la somnolencia del conductor sigue siendo la principal línea de trabajo, junto con una posible distracción.

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El informe definitivo de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial será el que determine si alguna de estas hipótesis fue realmente el origen del siniestro o si concurrió cualquier otro factor que todavía no haya podido acreditarse.

Un accidente que recuerda la importancia de extremar la precaución

A raíz de esta tragedia, el jefe provincial de Tráfico ha querido lanzar un mensaje de concienciación, especialmente en plena operación especial de verano, cuando aumenta de forma considerable el número de desplazamientos por carretera.

Fernando Alonso hace un llamamiento a cumplir "más y mejor" las normas de circulación y recuerda que buena parte de los accidentes mortales están relacionados con conductas evitables. "La mayoría de los accidentes se producen por distracciones, muchas veces por un uso indebido del teléfono móvil, por excesos de velocidad y por los efectos del alcohol y de las drogas", señala.

En su opinión, actuar sobre esos tres factores permitiría evitar "la inmensa mayoría" de los accidentes que cada año se registran en las carreteras españolas, por lo que insiste en la necesidad de mantener la máxima atención al volante, especialmente durante los desplazamientos estivales.

El accidente que conmocionó a la Ribera del Duero

El siniestro se produjo sobre las 16:20 horas de este pasado domingo. El Ford Bronco en el que viajaba la familia comenzó a salirse de la calzada por el margen derecho mientras circulaba por la A-67 en dirección a Palencia. Acto seguido, el vehículo dio un brusco volantazo hacia la izquierda, invadió la mediana, impactó en dos ocasiones contra el quitamiedos y terminó dando varias vueltas de campana antes de quedar detenido sobre la calzada.

En el accidente fallecieron Javier Iván Sanz Cid, director general de la Bodega Dehesa de los Canónigos, su esposa Irene Garijo y dos de sus hijos, Irene y Luis Álvaro. La única superviviente fue Carlota, de nueve años, que permanece ingresada en el Hospital Universitario de Burgos tras ser intervenida quirúrgicamente y evoluciona estable dentro de la gravedad.

La tragedia ha provocado una profunda conmoción en Pesquera de Duero y en todo el sector vitivinícola de la Ribera del Duero. Este lunes, familiares, amigos, vecinos y representantes institucionales despidieron a la familia en la capilla ardiente instalada en el Tanatorio de Las Contiendas, en Valladolid, en un velatorio celebrado en la más estricta intimidad. El funeral se celebrará este miércoles, 8 de julio, a las 11:00 horas, en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid.