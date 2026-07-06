Claudia Barraso 06 JUL 2026 - 17:28h.

Una de las amigas con la que estaba fue al baño y cuando regresó Nikoline ya no estaba: su móvil se apagó media hora más tarde

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Nikoline, una menor de 17 años de nacionalidad noruega ha desaparecido la pasada madrugada en Puerto Banús, Marbella, donde salió a celebrar con sus amigos la victoria de la selección de fútbol de su país contra Brasil. La joven estaba de vacaciones y tenía previsto su regreso este lunes, pero nadie supo nada más de ella desde anoche.

La familia ha denunciado su desaparición a la comisaría de la Policía Nacional de Fuengirola, tal y como confirma el medio ‘Diario Sur’, después de que no volviese donde estaban alojados y tampoco contestase al teléfono móvil. Su madre ha confirmado que tanto ella como sus amigos salieron a celebrar la victoria por la zona de Calahonda y sobre la una de la madrugada pidieron un Uber para llegar al casco antiguo de Marbella, y de allí se encontraron con otro grupo para ir todos juntos a una discoteca de Puerto Banús.

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Una amiga de Nikoline le contó a su madre que sobre las tres de la mañana fue al baño del local y que cuando volvió, la joven ya no estaba. La última ubicación de su móvil dejó de emitir señal media hora más tarde y a escasos metros de la discoteca, en la avenida Julio Iglesias. Cuando su teléfono se apagó, nadie supo nada más de ella.

Su familia explica que no es un comportamiento normal en ella

Su madre salió junto a su marido por la mañana a buscar a Nikoline a la zona de Puerto Banús y que, al no tener ninguna pista de su paradero, se presentaron a la comisaría para poder en conocimiento de los agentes lo ocurrido, explicando que no es normal en ella que se marche o desaparezca sin decirle nada a su familia o amigos. Una de las jóvenes le dijo a Nikoline que iba al baño y que cuando regresó al mismo lugar donde había dejado a la joven, ya no estaba en la zona, pero tampoco dentro del establecimiento.

Nikoline estaba en la Costa del Sol desde el pasado 19 de junio, en la casa de su padrastro, quien reside en España. Sin embargo, la noruega no vive con su madre, sino con su padre biológico en su país. La familia ha pedido desesperadamente la colaboración ciudadana y, su madre, en declaraciones para el medio ‘El Español’, ha añadido que la joven llevaba un vestido de tonos rosas y estampado étnico.

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En redes sociales han compartido una imagen de Nikoline junto a su descripción para pedir a cualquier persona que la haya podido ver, que se ponga en contacto con la Policía o con la familia. La joven mide 1,75 metros de estatura, tiene el pelo largo, liso y rubio y los ojos claros.