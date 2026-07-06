Aumentan a más de 3.300 los muertos por los terremotos en Venezuela

Los heridos ascienden a 16.740 como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher

El Gobierno de Venezuela anuncia pagos mensuales y subsidios hipotecarios para los afectados por los terremotos

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El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a más de 3.300 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 3.342 los muertos y 16.740 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, 190 de ellos hundidos.

17.345 personas que han perdido su vivienda

Las víctimas incluyen, además, 17.345 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.585 toneladas de alimentos.

En este momento, hay desplegados más de 4.088 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, a los que han seguido 995 réplicas, de acuerdo a las informaciones del Gobierno.

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Siete periodistas han fallecido en los terremotos de Venezuela

Un total de siete periodistas y comunicadores han perdido la vida como consecuencia de los terremotos del pasado 24 de junio que han afectado a la costa venezolana y que se han saldado hasta el momento con casi 3.000 muertes.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha informado de la muerte de José Ángel Rivero, Sinaí Rivas, Oriana Guedez, Lissi Contreras, Javier José Rodríguez, Emilys Sarache y Adriany Matute.

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"La búsqueda de la colega periodista Mauren Elena Morillo continúa, al igual que la de Ernesto García, Carmen Helena Valdivieso y Melissa de Sousa Visconti", ha indicado el sindicato en un comunicado publicado en redes sociales.