Exteriores eleva hasta 36 los españoles fallecidos tras los terremotos de Venezuela y cifra en 138 los desaparecidos

Aumentan a más de 3.500 los muertos por los terremotos en Venezuela

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CaracasEl Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea ha elevado la cifra de españoles fallecidos tras el doble seísmo en Venezuela a 36, una persona más que en la última actualización.

Asimismo, a través de un comunicado, la cartera liderada por José Manuel Albares ha cifrado en 138 los desaparecidos, una persona menos, y en 11 los localizados bajo los escombros, quienes "centran los esfuerzos de los equipos de rescate".

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En total, 3.685 personas han perdido la vida por los terremotos

El Ministerio insiste en que las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

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El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 3.685 los muertos --150 personas con relación al balance anterior-- y 16.740 los heridos por cuenta de los seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

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Las víctimas incluyen, a su vez, a 17.907 personas que han perdido sus viviendas, según las autoridades del país, que han informado asimismo de que han atendido a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.603 toneladas de alimentos.

Actualmente, hay desplegados más de 4.388 rescatistas internacionales y 29.567 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos de los terremotos, a los que han seguido 1.076 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial de Caracas.