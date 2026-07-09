Claudia Barraso 09 JUL 2026 - 18:36h.

Reino Unido registra cifras altas de contagio por sarampión frente a una cada vez más baja tasa de vacunación

Por qué el sarampión vuelve a ser una enfermedad presente en España: más de la mitad de infectados no estaban vacunados

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Las autoridades sanitarias británicas han confirmado otra muerte de un adulto por sarampión mientras los casos siguen aumentando en todo el país, obligando a confinar a muchas personas en sus casas y algunos de ellos empeoran tanto que los médicos no son capaces de salvarles la vida.

Esta última muerte se ha producido tras la muerte de dos niños contagiados por el virus en junio. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha revelado que ya hay 883 casos confirmados de la enfermedad en Inglaterra desde principios de año hasta el pasado seis de julio, según ha confirmado el medio 'Independent'.

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El año pasado, las autoridades registraron hasta los casi mil casos en 2025 y el último adulto fallecido “tenía un problema inmunológico subyacente”, según pudieron confirmar los sanitarios. La UKHSA ha indicado que la región más afectada ha sido el centro de Londres y en la mayoría de los casos se trata de niños de 10 años o menores.

El Gobierno advierte del riesgo de no vacunar a los menores

Por tanto, el Gobierno ha decidido advertir a los padres de menores de esta edad que no hayan querido vacunar a sus hijos de que es importante que lo hagan para evitar contagios tras esta oleada y explicando que de esta manera también pueden protegerse a ellos mismos y al resto de la población, para tartar así de controlar el brote que ya se ha cobrado la vida de algunas personas.

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Además, han confirmado que esta vacuna también protege de la varicela y las paperas. Las autoridades sanitarias también han querido ponerse en contacto con un millón de familias que han dejado de poner la última dosis o las necesarias que tenían que recibir los pequeños, alertando de que las cifras de los tres primeros meses del año, solo un 84% de los niños recibieron ambas dosis.

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La Organización Mundial de la Salud informó a Reino Unido a principios de 2026 que el país ya no estaba libre de la enfermedad, una advertencia que fue seguida de un estancamiento en la cobertura de las vacunas, coincidiendo con un notable aumento de casos.