Trump aparca la tasa del 20% por cruzar el paso de Ormuz a cambio de inversiones en EEUU de países del Golfo

El presidente de EEUU afirma que solo tienen prohibido el tránsito las embarcaciones que salgan de puertos iraníes

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que renunciará a imponer la tasa del 20% que pretendía aplicar a las embarcaciones de carga que cruzaran el estrecho de Ormuz y que la sustituirá por acuerdos comerciales e inversiones de los países del Golfo en Estados Unidos.

Cambio de estrategia tras conversar con líderes de Oriente Próximo

Según ha explicado el mandatario, la decisión llega después de mantener "conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Próximo", que, a su juicio, permitirán atraer inversiones "enormes" y "extraordinariamente beneficiosas" tanto para Estados Unidos como para los países de la región.

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Trump ha asegurado que estas inversiones impulsarán la economía estadounidense con la llegada de nuevas fábricas, plantas industriales y equipamiento, lo que, según ha afirmado, supondrá la creación de millones de empleos bien remunerados."Tenemos en Estados Unidos la mayor inversión en dólares de la historia, pero estas nuevas inversiones harán que esa cifra sea aún mayor. Veremos cómo fábricas, plantas y equipos llegan a Estados Unidos a niveles históricos, lo que creará millones de empleos estadounidenses bien remunerados."

Advertencias a Irán y bloqueo a sus buques

El presidente estadounidense ha aprovechado el anuncio para reiterar su mensaje de firmeza hacia Irán, insistiendo en que "nunca tendrá un arma nuclear" y defendiendo el papel del Ejército estadounidense durante la reciente escalada de tensión con Teherán.

Trump también ha elogiado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a los altos mandos militares por garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz y ha anunciado un bloqueo total a los buques vinculados con Irán. Donald Trump: "Gracias a ellos, y a todos los miembros del Ejército más poderoso del mundo, el estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto a Irán. Impondremos un bloqueo total, pero solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní."

La decisión supone un cambio de rumbo respecto al anuncio realizado el lunes, cuando Trump declaró "abierto" el estrecho de Ormuz y avanzó la imposición de una tasa del 20% sobre todas las mercancías que atravesaran este paso estratégico como contraprestación por la seguridad que, según defendía, garantizaba Estados Unidos.

Aquel anuncio llegó después de que Irán comunicara el cierre del estrecho en respuesta a los últimos ataques estadounidenses, una medida que elevó la tensión en una de las principales rutas marítimas para el comercio internacional.