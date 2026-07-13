Trump asegura que EEUU está tomando el control de Ormuz mientras Irán confirma el cierre del paso

La escalada entre Washington y Teherán se intensifica tras el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio mundial

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el Ejército estadounidense está tomando el control del estrecho de Ormuz, en plena escalada de tensión con Irán. Sus declaraciones llegan después de que las autoridades iraníes confirmaran el cierre de esta estratégica vía marítima, tras el anuncio realizado el domingo por la Guardia Revolucionaria.

"Estamos tomando el control del estrecho. No les queda nada", afirmó Trump en declaraciones a Fox News, donde defendió la actuación de Washington en la región.

Trump acusa a Irán de romper las negociaciones

El mandatario estadounidense explicó que durante los últimos días ambas partes mantuvieron intensas negociaciones para tratar de rebajar la tensión. Según su versión, representantes iraníes y estadounidenses mantuvieron conversaciones durante once horas en las que "todo quedó acordado", aunque posteriormente Teherán habría exigido nuevas condiciones, lo que hizo fracasar el entendimiento.

Trump justificó así los últimos ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y aseguró que la República Islámica está recibiendo una "paliza" en el conflicto. Además, dio por rota la tregua alcanzada en junio entre Washington y Teherán. En paralelo, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, organismo iraní encargado de gestionar el tránsito marítimo en la zona, confirmó que el estrecho permanece cerrado debido a las "recientes acciones hostiles de las fuerzas estadounidenses".

"El paso por el estrecho de Ormuz resulta actualmente inviable. Tan pronto como se restablezca la estabilidad y la calma, se revisarán todas las solicitudes y se reanudará el proceso de concesión de permisos", señaló el organismo en un comunicado.

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La Guardia Revolucionaria ya había anunciado el cierre

La confirmación llega un día después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso", tras realizar disparos de advertencia contra un buque que, según Teherán, habría ignorado las instrucciones de las autoridades iraníes mientras navegaba por la zona.

En un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB, el cuerpo militar aseguró que la decisión responde a la "brecha de seguridad causada por la intervención ilegal de potencias extranjeras".

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"El estrecho de Ormuz queda cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones de Estados Unidos en la región, y no se permitirá el paso a ningún buque", señaló la Guardia Revolucionaria. El cierre del estrecho ha derivado en un nuevo episodio de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. Según el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), la última ofensiva estadounidense responde al ataque perpetrado por la Guardia Revolucionaria contra un buque mercante con bandera de Chipre, que presuntamente desobedeció las instrucciones de las fuerzas iraníes mientras transitaba por la zona.

La situación mantiene la tensión en uno de los principales corredores marítimos del mundo, por donde transita una parte significativa del comercio internacional de petróleo y gas.