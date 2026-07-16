Un tren de mercancías se ha visto envuelto en las llamas de un incendio forestal cuando se vio obligado a detenerse para dejar paso a otro convoy que llegaba en sentido contrario

El tren de Canadian National Railway pudo reanudar su ruta y la tripulación fue evacuada, aunque las operaciones se han suspendido de forma temporal en la región

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Un tren de mercancías ha quedado envuelto en las llamas de un incendio forestal mientras la tripulación, aterrada, solicita un rescate de emergencia. Ha ocurrido en Armstrong (Canadá, Estados Unidos), cuando un tren se vio obligado a detenerse para dejar paso a otro convoy que venía en sentido contrario, explica la 'BBC'.

Fue el maquinista y el resto de empleados quienes grabaron el vídeo, donde se ve cómo el fuego comienza a acercarse a las vías del tren mientras la tripulación pide ayuda angustiada: "Esto podría alcanzarnos aquí, la cosa se está poniendo un poco aterradora", comenta uno de los tripulantes.

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El tren de Canadian National Railway pudo reanudar su ruta en el momento en el que el segundo convoy dejó vía libre. "Puedo confirmar que la tripulación fue evacuada de la zona de forma segura", ha declarado este miércoles una portavoz de la compañía ferroviaria. Las operaciones se han suspendido temporalmente en la región.

Aunque se desconoce el motivo de la detención del tren, todo apunta a que este entró en una vía de sentido único. El comunicado no ha aportado más detalles sobre cómo se produjo el rescate.

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Actualmente hay 857 incendios forestales activos en todo Canadá, según datos del Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales. Además, varias comunidades del noroeste se encuentran amenazadas por las llamas. El viento y la sequía por la falta de lluvias están agravando la situación en muchas de estas comunidades.