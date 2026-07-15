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Sociedad

Hinojosas de Calatrava y de Cabezarrubias del Puerto, dos pueblos de Ciudad Real, confinados por un incendio forestal

Dos pueblos de Ciudad Real, confinados por un incendio forestal
Dos pueblos de Ciudad Real, confinados por un incendio forestal. INFOCAM
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Los vecinos de Hinojosas de Calatrava y de Cabezarrubias del Puerto, en la provincia de Ciudad Real, han sido confinados en sus viviendas debido a un incendio forestal detectado a las 13:06 horas de este miércoles. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado a través de sus redes sociales de la medida de confinamiento de estas dos localidades, debido a un incendio que se ha elevado a nivel 2.

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Además, está cortada la carretera CR-5021 entre los dos municipios, cada uno de los cuales tiene unos 500 habitantes. En el incendio, que ha detectado un vigilante fijo, trabajan a primera hora de la tarde de este miércoles nueve medios aéreos y 27 terrestres, con 142 efectivos.

El Infocam ha subrayado la importancia de extremar las precauciones, seguir las indicaciones de Guardia Civil y los cuerpos de seguridad y emergencias y mantenerse informado por medios oficiales.

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Como recomendaciones ante un confinamiento, ha aconsejado desconectar gas butano, gas natural, gasoil y otros productos inflamables; cerrar puertas y ventanas y bajar las persianas -si no son inflamables, ya que en tal caso es mejor recogerlas-, y colocar toallas y trapos húmedos mojados en las rendijas y huecos de las ventanas y puertas.

También ha recomendado llenar de agua bañeras, pilas y otros recipientes y facilitar el acceso de los bomberos a piscinas, estanques o depósitos de agua, así como guardar el coche en el garaje si se dispone de él y si no, alejar el vehículo de la vivienda y de vegetación y otro tipo de material combustible.

Asimismo, ha resaltado la importancia de mantenerse informado, utilizar el teléfono solo para emergencias y motivos de seguridad para evitar saturar las líneas telefónicas y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Este miércoles, el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales en Castilla-La Mancha es extremo en zonas de Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca y Albacete. En gran parte de Castilla-La Mancha es muy alto y alto en puntos dispersos de la región.

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