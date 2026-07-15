Dos pueblos de Ciudad Real, confinados por un incendio forestal

Agencia EFE 15 JUL 2026 - 17:17h.

El incendio se ha elevado a nivel 2 y se han dado instrucciones a la población para su confinamiento.

Un incendio forestal moviliza a doce dotaciones terrestres y tres medios aéreos en Sant Quirze Safaja, en Barcelona

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Los vecinos de Hinojosas de Calatrava y de Cabezarrubias del Puerto, en la provincia de Ciudad Real, han sido confinados en sus viviendas debido a un incendio forestal detectado a las 13:06 horas de este miércoles. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado a través de sus redes sociales de la medida de confinamiento de estas dos localidades, debido a un incendio que se ha elevado a nivel 2.

Además, está cortada la carretera CR-5021 entre los dos municipios, cada uno de los cuales tiene unos 500 habitantes. En el incendio, que ha detectado un vigilante fijo, trabajan a primera hora de la tarde de este miércoles nueve medios aéreos y 27 terrestres, con 142 efectivos.

El Infocam ha subrayado la importancia de extremar las precauciones, seguir las indicaciones de Guardia Civil y los cuerpos de seguridad y emergencias y mantenerse informado por medios oficiales.

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Como recomendaciones ante un confinamiento, ha aconsejado desconectar gas butano, gas natural, gasoil y otros productos inflamables; cerrar puertas y ventanas y bajar las persianas -si no son inflamables, ya que en tal caso es mejor recogerlas-, y colocar toallas y trapos húmedos mojados en las rendijas y huecos de las ventanas y puertas.

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También ha recomendado llenar de agua bañeras, pilas y otros recipientes y facilitar el acceso de los bomberos a piscinas, estanques o depósitos de agua, así como guardar el coche en el garaje si se dispone de él y si no, alejar el vehículo de la vivienda y de vegetación y otro tipo de material combustible.

Asimismo, ha resaltado la importancia de mantenerse informado, utilizar el teléfono solo para emergencias y motivos de seguridad para evitar saturar las líneas telefónicas y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

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Este miércoles, el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales en Castilla-La Mancha es extremo en zonas de Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca y Albacete. En gran parte de Castilla-La Mancha es muy alto y alto en puntos dispersos de la región.