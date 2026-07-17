El técnico del telepromter presidencial habría ganado casi 100.000 dólares por sus apuestas sobre las palabras que pronunciaba Trump

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La Casa Blanca ha despedido a su técnico de teleprompter, la pantalla de visualización transparente sobre la que se proyectan textos. Gabriel Pérez, que llevaba trabajando con Donald Trump desde 2016, ha sido acusado de apostar ilegalmente sobre el contenido de los discursos de su jefe. Se calcula que habría ganado unos 100.000 dólares.

El operador de teleprompter de Trump apostaba en una plataforma online por las palabras o temas sobre los que hablaría el presidente de Estados Unidos durante sus intervenciones públicas, según las investigaciones de la Casa Blanca, que este jueves ha anunciado la suspensión de empleo y sueldo a Pérez durante las investigaciones por su comportamiento.

Un responsable de Kalshi, la plataforma de apuestas, contactó con las autoridades federales para informar de las apuestas que presuntamente se realizaron sobre lo que diría el presidente en sus discursos públicos.

La plataforma de apuestas Kashi informó a las autoridades de las apuestas del técnico de la Casa Blanca

Los sistemas de supervisión de la empresa detectaron movimientos irregulares en el mercado de apuestas de las expresiones que se mencionan durante una intervención pública de un político o personaje público, entre ellos Trump. Después del rastreo de las operaciones identificaron al empleado público, Gabriel Pérez, asesor técnico del presidente de EEUU, en la Casa Blanca con un sueldo de 175.000 dólares.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente había sido informado de la situación que definió de "lamentable" y "una vergüenza".

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"La Casa Blanca cuenta con pautas éticas extremadamente estrictas con respecto a asuntos como este", informó Leavitt a los periodistas, y agregó que el asistente se encuentra suspendido sin sueldo, mientras duren las averiguaciones pertinentes.