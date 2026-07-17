Se están distribuyendo mascarillas gratuitas para proteger a la población de la mala calidad del aire y autoridades recomiendan reducir las actividades al aire libre

En ciudades como Búfalo, Minneapolis, Detroit y Chicago ya se han activado alertas

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Una densa capa de humo procedente de los 894 incendios forestales activos en Canadá registrados por el Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales, ha cubierto los cielos del Medio Oeste y Noroeste de Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York, donde España y Argentina se enfrentarán en la final del Mundial de fútbol 2026 programada para el próximo domingo 19 de julio.

Una bruma anaranjada ha teñido el cielo de diversos estados y el Índice de Calidad del Aire (ICA) alcanzó un nivel de 265 puntos el jueves por la tarde, según muestra 'AirNow', la agencia pública estadounidense de monitoreo de la calidad del aire.

Tos, fatiga y dificultad para respirar a causa de las partículas de humo

En ciudades como Búfalo, Minneapolis, Detroit y Chicago ya se han activado alertas por esta mala calidad del aire y en Nueva York han recomendado reducir las actividades al aire libre, por lo que preocupa que esto pueda afectar al partido que se disputará en el MetLife Stadium. Por el momento, la FIFA no contempla que pueda haber una suspensión del encuentro.

Nueva York ya atraviesa su tercera ola de calor del verano, por lo que esta crisis ambiental se ha visto agravada por la conocida como 'cúpula de calor', un fenómeno meteorológico que deja atrapado el humo cerca de la superficie. Para proteger a la población, se están distribuyendo mascarillas KN95 gratuitas en bibliotecas, comisarías y estaciones de bomberos, tal y como ha informado el alcalde Zohran Mamdani.

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Para este sábado, día previo a la final, el Servicio Nacional del Tiempo (NWS) pronostica chubascos en la ciudad neoyorquina, lo que podría dejar cielos despejados el domingo, mejorando así la calidad del aire antes del comienzo del partido.