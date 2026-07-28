El fuego no ha avanzado pero preocupa la reactivación del incendio por la ola de calor

El incendio que arrasa Francia es ya el mayor registrado en el país en 50 años: 220.000 personas han sido evacuadas

Compartir







Francia vive unas horas cruciales por los tres incendios activos que ya son los más grandes de la historia del país. Los bomberos han estabilizado las llamas cerca de Burdeos pero crece el temor a que se puedan reactivar por las altas temperaturas.

Durante este lunes, se han producido nuevos desalojos como el que se ha realizado en Lacanau, donde han evacuado un camping con autobuses. El fuego no ha avanzado pero preocupa el calor. De momento, hay 4.000 desalojados por el fuego.

El fuego ha arrasado 42.000 hectáreas

La ola de calor que empieza esta semana en Francia aumenta la preocupación de que los incendios se reactiven. Hoy ya se van notando las altas temperaturas y el viento tampoco ayuda a un buen pronóstico de un incendio que está estabilizado pero no controlado.

PUEDE INTERESARTE Muere un bombero voluntario de 22 años en un incendio forestal en Saboya, Francia

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Todos cruzaban los dedos para que el fuego no alcanzase la zona de Lacanau, un lugar frecuentado por los surferos. Pero no ha sido así porque los bomberos no han podido impedir que alcanzara el camping. El avance del fuego ha arrasado 42.000 hectáreas aunque las llamas dieron ayer una pequeña tregua por las lluvias y la bajada de temperaturas.

La ola de calor complica los tres grandes incendios que arrasan el país y dejan un paisaje tenebroso de 130 kilómetros donde tan solo se puede ver el humo y la niebla teñir los bosques que hoy amanecen sin vida.