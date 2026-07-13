Jorge Bergantiños 13 JUL 2026 - 14:58h.

La fuerte corriente impidió actuar a los socorristas de la playa y el helicóptero Pesca II fue el encargado de realizar el rescate

Según indica 112 Galicia, el aviso llegó sobre las 19:15 del domingo por parte de un particular que solictaba ayuda al ver a un bañista arrastrado por la corriente

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Ortigueira, A CoruñaLo que prometía ser una tarde plácida de domingo en la playa, se truncó para media docena de bañistas debido a las fuertes corrientes en la playa de Morouzos, perteneciente al ayuntamiento coruñés de Ortigueira. Dos de ellos tuvieron que ser rescatados por el helicóptero Pesca II y trasladados posteriormente en ambulancia, con síntomas de hipotermia.

La llamada de un particular al 112 avisando de que veía a un varón al que le llevaba la corriente mientras nadaba, alertó a los servicios de salvamento sobre las 19:15 horas del domingo. En primer lugar, los socorristas presentes en el arenal intentaron llegar hasta la zona, pero el mal estado del mar impidió que alcanzasen a los bañistas de forma segura.

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Dos de esos usuarios de la playa eran los que más dificultades tenían para salir, uno estaba en una tabla y otro sobre unas rocas. Conscientes de la gravedad de la situación, desde el 112 solicitaron al personal de Salvamento Marítimo y al Servicio de Guardacostas de Galicia su participación en el rescate. Además actuaron miembros de la Guardia Civil, la Policía Local, el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y el GES de Ortigueira, este último fue el encargado de informar de la posición de las víctimas para su posterior recogida.

En ese momento hizo aparición el helicóptero de Salvamento Marítimo denominado Pesca II, con base en la localidad lucense de Celeiro. La aeronave se desplazó hasta el lugar y con una cuerda, los efectivos aseguraron a las dos personas que presentaban síntomas de hipotermia. Al llegar al punto de origen, ambos fueron trasladados en ambulancia pero pudieron bajar del helicóptero por su propio pie, incluso uno de ellos agradeció con un abrazo a uno de los rescatadores.

Aislados en la Isla de San Vicente

No fueron los únicos bañistas que tuvieron problemas para salir a tierra por las corrientes. Otros cuatro tuvieron que permanecer durante varios minutos en la Isla de San Vicente, aislados, ya que cuando la marea está alta el camino a pie hasta allí queda totalmente tapado por el agua.

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Parte del grupo pudo salir nadando en dirección a tierra firme, pero no al destino deseado, sino a esta isla llena de árboles. Ahí esperaron hasta que la marea fue bajando y así poder emprender el camino de vuelta a pie, ya sin las complicaciones derivadas de las corrientes marítimas.

El islote cuenta con 5,7 hectáreas y se encuentra deshabitado desde hace siglos. En la Edad Media contaba con un convento fundado por los templarios y abandonado por los Franciscanos en el siglo XVI.

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Medios dependientes de la Xunta de Galicia

Galicia es la comunidad autónoma de España con más kilómetros de costa, son un total de 1.498 y representa casi el 20% del conjunto del litoral de todo el país. Es por ello por lo que los medios de los que dispone tienen que estar a la altura de la dimensión costera del territorio. En el año 1990 nació de forma pionera en España el Sevicio de Guardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar de la Xunta.

Desde su creación, las cifras revelan que este organismo ha salvado a más de 2.000 personas en 36 años de vida. No solamente realizan esa labor, también luchan contra la contaminación marina y el furtivismo. Entre su flota, cuentan con dos helicópteros, el ya mencionado con sede en la Mariña Lucense y el Pesca I, con base en Vigo. Además disponen de 75 vehículos terrestres y 24 navales, entre los que destacan tres buques. El servicio está operativo las 24 horas del día y los 365 días al año, con alrededor de 300 profesionales en sus filas.