Iván Sevilla 11 JUL 2026 - 13:23h.

Una persona avistó al hombre mayor a las 9 horas en el mar en la zona de Xubias y llamó a emergencias

Un equipo acuático de los bomberos rescató al septuagenario para trasladarlo al muelle de Oza en A Coruña

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A CoruñaEl cuerpo sin vida de un anciano fue rescatado del mar este 11 de julio. Estaba flotando y a la vista en la playa de Oza en A Coruña. Las autoridades ya investigan qué le ocurrió y cómo murió.

Un ciudadano que se encontraba por la zona de Xubias en la ciudad coruñesa avisó a las 9 horas del hallazgo del cadáver en el agua. Inmediatamente llamó al 112 de Galicia.

Según informó el servicio de emergencias, trasladó el aviso a sanitarios del 061, bomberos, Guardia Civil, Policía Local y Nacional, Salvamento Marítimo y Guardacostas para acudir a auxiliar a la víctima.

Un hombre mayor de unos 70 años

Miembros del equipo acuático de los Bomberos de A Coruña se encargaron de recuperar el cuerpo y llevarlo hasta el muelle de Oza. Los médicos confirmaron que el hombre de unos 70 años ya había fallecido.