Agencia EFE 29 JUL 2026 - 14:03h.

Ambos reos, condenados por asesinato, han recibido la pena máxima este martes

El estado de Florida alcanza cifras récord con 31 ejecuciones desde enero de 2025

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Dos reos condenados en dos casos de asesinato han sido ejecutados este martes por las autoridades en Florida, Estados Unidos. Se trata de la primera doble ejecución en el estado desde 1964, que ha ocurrido en medio de cifras estatales récord, con 19 ejecuciones con inyección letal en 2025 y doce en lo que va del año.

James Duckett, expolicía de 68 años, recibió la pena máxima a las 13:19 hora local (17:19 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, al norte del estado. Dominick Occhicone, de 80, a las 18:13 hora local (22:13 GMT) en el mismo lugar.

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Duckett fue condenado por el secuestro, la violación y el asesinato en 1987 de Teresa McAbee, una niña de 11 años, mientras que Occhicone, fue sentenciado por matar en 1986 a los padres de su exnovia. Ambos agotaron las vías legales en el estado, pues el Tribunal Supremo de Florida rechazó las apelaciones en ambos casos.

En marzo, ese mismo tribunal había frenado la ejecución de Duckett para revisar una prueba de ADN. En junio fue finalmente calificada de no concluyente, ni para incriminarlo ni para liberarlo.

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Occhicone, por su parte padecía insuficiencia renal y cardíaca y graves pérdidas de audición y visión. Su defensa, alegó entonces sin éxito que ejecutarlo en ese estado y a su avanzada edad suponía un castigo prohibido por la Constitución. Sus abogados recordaron también que el jurado que lo condenó no fue unánime, con siete votos frente a cinco.

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Casi la mitad de ejecuciones registradas en Estados Unidos ocurren en el estado de Florida

Occhicone se convirtió en el reo de mayor edad ejecutado en Florida y el segundo en Estados Unidos, solo por detrás de Walter Moody, ajusticiado a los 83 años en el estado de Alabama en 2018.

Ambos abogados acudieron el pasado viernes a un tribunal federal del norte de Florida con una demanda conjunta, alegando que dos ejecuciones el mismo día multiplican el riesgo de fallos. Consideraban que someter a los funcionarios de la prisión a este proceso en seis horas les causaría un daño moral inaceptable.

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A pesar de ello, un juez falló en contra, y solo quedaron pendientes solicitudes de suspender las ejecuciones ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que tampoco tuvieron éxito. Con estas ejecuciones, Florida completa 31 desde enero de 2025 y Estados Unidos 66.

La organización Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP por sus siglas en inglés) acusó a los tribunales de proteger al estado frente a cualquier investigación seria sobre su forma de ejecutar y denunció que Florida mata este año a más criminales que todos los demás estados juntos.