Argentina expulsará a los extranjeros que emitan mensajes de odio contra el país y sus ciudadanos

Asimismo, la norma también contempla medidas contra quienes ultrajen los símbolos patrios

Consumo exige a cinco plataformas de alojamientos turísticos retirar anuncios vacacionales en asentamientos israelíes

Compartir







El presidente de Argentina, Javier Milei, ha firmado un decreto que permitirá impedir la entrada o expulsar del país a ciudadanos extranjeros que emitan mensajes de odio o inciten a la violencia contra Argentina, los argentinos o sus símbolos nacionales. La medida, según el Gobierno, responde a "las recientes muestras de hostilidad" contra el país.

El texto establece que no podrán ingresar en Argentina o serán expulsados del territorio aquellos extranjeros que dirijan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad.

PUEDE INTERESARTE Aumentan a tres los bomberos muertos durante las labores de extinción de los incendios en Grecia

"Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido"

En el comunicado difundido por la Presidencia, el Ejecutivo sostiene que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país". Además, el Gobierno afirma que, "frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, la defensa de la nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable".

Días antes de la firma del decreto, Javier Milei aseguró que existía una supuesta campaña contra Argentina, que, según afirmó sin aportar pruebas, estaría financiada por determinados sectores de Brasil, México e incluso por el Partido Demócrata de Estados Unidos.

El mandatario sostuvo que esa campaña se intensificó durante la celebración del último Mundial de fútbol, aunque no presentó evidencias que respaldaran esas acusaciones.