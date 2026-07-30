El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pide su retirada o bloqueo de forma inmediata

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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha requerido a cinco plataformas de alojamiento vacacional que retiren 141 anuncios de alojamientos turísticos situados en asentamientos israelíes ubicados en territorio palestino ocupado, al considerar que su publicidad es ilícita de acuerdo con la legislación española.

Los anuncios, según el departamento que dirige Pablo Bustinduy, han sido detectados en una investigación realizada por el ministerio, en la que se han localizado esas 141 ofertas publicadas por cinco plataformas de intermediación que operan en España.

De momento, Consumo ha remitido un primer requerimiento a estas multinacionales para comunicarles la existencia de contenido considerado ilícito en sus plataformas y les ha instado a proceder a su retirada o bloqueo de forma inmediata. En caso de que no lo hagan, advierte de que podrían enfrentarse a nuevas actuaciones por parte del ministerio.

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Publicidad considerada ilícita

Esta actuación se fundamenta en el artículo 4 del real decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, aprobado por el Gobierno el pasado septiembre.

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La norma establece que la publicidad de bienes procedentes de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, así como la de servicios prestados en dichos asentamientos, tiene la consideración de publicidad ilícita.

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Los alojamientos detectados se encuentran en asentamientos correspondientes a más de 200 códigos postales incluidos en la relación publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

Segunda actuación en 2026

Ésta no es la primera intervención de Consumo en relación con este asunto porque el pasado mes de febrero ya obligó a seis plataformas diferentes a retirar más de un centenar de anuncios de alojamientos turísticos ubicados en territorios palestinos ocupados.

El departamento enmarca esta nueva actuación en las medidas aprobadas por el Gobierno para contribuir, según señala, a aliviar el sufrimiento de la población palestina afectada por el conflicto en Gaza.