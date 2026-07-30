El cuerpo de Bomberos de Rio de Janeiro ha reportado hasta 30 accidentes por caída de árboles, 26 rescates humanos y cuatro derrumbes

Las intensas rachas de viento también han provocado daños en infraestructuras y los cortes de electricidad han afectado a los servicios de metro y del aeropuerto

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Un fuerte temporal con vientos de más de 100 kilómetros por hora ha azotado Brasil, unas adversas condiciones meteorológicas que ya le ha costado la vida a cinco personas, además de provocar derrumbes, caídas de árboles y apagones. Rio de Janeiro y São Paulo han sido las dos ciudades brasileñas afectadas.

En São Paulo, dos hombres han perdido la vida debido a la caída de un árbol, uno en la ciudad portuaria de Santos y otro en el municipio de Sorocaba mientras conducía. En São Sebastião, un pescador perdió la vida al naufragar durante el temporal, según han informado medios locales. Además, se registraron otras dos muertes debido a la caída de un muro en el barrio de Santa Teresa, en el centro de Río de Janeiro.

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Apagones y derrumbes por las fuertes rachas de viento

El cuerpo de Bomberos de Rio de Janeiro ha reportado hasta 30 accidentes por caída de árboles, 26 rescates humanos y cuatro derrumbes. Autoridades locales insten a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Estas intensas rachas de viento también han provocado daños en infraestructuras y los cortes de electricidad han afectado a los servicios de metro y del aeropuerto Santos Dumont. En el aeropuerto internacional de Galeão, cuatro vuelos fueron derivados a otros aeropuertos, y muchos otros sufrieron retrasos.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), ha alertado sobre la llegada este viernes de una nueva corriente de vientos que favorecerá que continúen las rachas en el sur del país, aunque con menos intensidad a la registrada durante este temporal. El país también se mantiene en alerta por intensas lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo.

El Gobierno del estado de São Paulo mantiene activado su gabinete de crisis para seguir la evolución del frente frío.